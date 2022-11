Stephen Curry est tellement heureux pour ses coéquipiers qu’il en prend une faute technique

Les Warriors ont besoin que les role players et les seconds couteaux en fassent plus cette saison pour retrouver un classement digne de leur rang. Stephen Curry le sait bien et il n'a pas pu cacher sa joie de voir le banc de Golden State marquer 53 points dimanche lors de la victoire sur le parquet des Wolves. A tel point que le MVP des Finales 2022 est venu célébrer hors de la zone réglementaire pour hyper un peu Donte DiVincenzo qui venait de marquer à 3 points. Curry n'est pas né de la dernière pluie et il semble bien qu'il ait volontairement pris cette faute technique pour montrer son enthousiasme.

Stephen Wardell Curry intentionally takes a technical foul to hype up the teammates pic.twitter.com/VLtoeEywnu — dave (@nbadaves) November 27, 2022

Contre Minnesota, le second unit des Warriors a été performant avec 24 points pour Jordan Poole, 14 pour Donte DiVincenzo, 7 pour Jonathan Kuminga, 6 pour JaMychal Green et 2 pour Anthony Lamb.

Stephen Curry a lui été fidèle à ses standards avec 25 points, 8 passes et 11 rebonds.

