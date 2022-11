Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Nets : 87-111

Warriors @ Wolves : 137-114

Pacers @ Clippers : 100-114

Heat @ Hawks : 106-98

Wizards @ Celtics : 121-130

Cavs @ Pistons : 102-94

Grizzlies @ Knicks : 127-123

Sixers @ Magic : 133-103

Mavs @ Bucks : 115-124

---

- Réussir un triple-double au Madison Square Garden tout en repartant avec la victoire, c'est forcément un moment fort dans une carrière NBA. Ja Morant peut ajouter ça à sa collection de souvenirs. Le meneur des Memphis Grizzlies a mené son équipe vers le succès en posant 27 points, 14 passes et 10 rebonds, avant de voir Derrick Rose, l'un de ses joueurs préférés, lui demander son maillot.

Les Grizzlies menaient de 12 points dans le dernier quart-temps avant de se faire rejoindre, mais les efforts de Dillon Brooks (23 pts) et Jaren Jackson Jr, notamment, ont permis aux hommes de Taylor Jenkins de finir le boulot.

Jalen Brunson (30 pts, 9 pds) a tenu la baraque côté new yorkais, dans une partie à laquelle Evan Fournier n'a malheureusement de nouveau pas participé.

🔥 Ja Morant & Jalen Brunson put on a SHOW as they dueled at The Garden!@JaMorant: 27 PTS (19 in 2nd half), 10 REB, 14 AST@jalenbrunson1: 30 PTS (17 in Q4), 5 REB, 9 AST pic.twitter.com/3Tfll42V0T — NBA (@NBA) November 28, 2022

Zubac reste à la porte de l'histoire

- Seuls deux joueurs ont réussi un match avec au moins 30 points et 30 rebonds depuis 1981 : Kevin Love et Dwight Howard. Ivica Zubac a failli rejoindre ce club cette nuit. Le Croate (31 pts, 29 rbds, 3 blks) a échoué à un rebond près lors de la victoire des Clippers face aux Pacers. En prenant sa 6e faute dans le 4e quart-temps, l'intérieur californien a manqué l'opportunité de prendre un 30e rebond. Il s'agit quand même du meilleur match de la carrière de l'ancien Laker en NBA. La soirée a été tranquille pour les Clippers, qui ont compté jusqu'à 23 points d'avance pour l'emporter même sans Kawhi Leonard et Paul George.

Nicolas Batum a joué 23 minutes pour 4 points, 8 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre.

Milwaukee enfonce Dallas, Brooklyn fait du solide

- Les Mavs ont la tête dans le seau et ce n'était pas le déplacement à Milwaukee qui allait les en sortir. Les Bucks ont dominé tout du long en s'appuyant sur un feu d'artifice à 3 points (17/37) initié par Grayson Allen (7/8 3 pts dès la première mi-temps) et sur la présence de Giannis Antetokounmpo (30 pts, 11 rbds), forcément heureux de remporter son duel à distance avec Luka Doncic (27 pts, 12 pds à 10/20)

C'est la quatrième défaite de suite des Mavs, qui continuent leur dégringolade au classement.

- Les Nets ont proposé une prestation solide à domicile contre les Blazers. En l'emportant logiquement grâce notamment à un très bon 4e quart-temps, Brooklyn a enregistré sa 10e victoire de la saison pour ne pas décrocher à l'Est. Kevin Durant (31 pts), Seth Curry (29 pts, son meilleur total de la saison) et Kyrie Irving (22 pts) se sont partagés les tâches offensives. Ben Simmons, qui n'a pris que trois tirs, a néanmoins été actif avec 8 passes et 12 rebonds.

Les Warriors enfin dans le positif !

- Les Wolves espéraient rebondir après la fin récente de leur série de 5 victoires. Malheureusement pour eux, ils ont pris de plein fouet la bonne humeur actuelle des Warriors. Golden State est désormais sur cinq victoires en six matches après ce succès conquis dans les Twin Cities. Le gros du boulot a été fait dans le premier quart-temps (47-27) et les Californiens ont surtout géré par la suite.

Stephen Curry a été fidèle à lui-même (25 pts, 8 pds, 11 rbds), Jordan Poole a apporté 24 points en sortie de banc et Draymond Green a signé son premier double-double de la saison en NBA avec 19 points et 11 passes.

Pour continuer de reprendre confiance après un démarrage compliqué, Klay Thompson a lui égalé Joe Johnson à la 15e place du classement NBA des meilleurs marqueurs à 3 points all-time avec 1 978 paniers primés.

C'est la première fois depuis un mois que les Warriors ont un bilan positif.

Du côté des Wolves, Rudy Gobert a fini avec 9 points et 10 rebonds, sans pouvoir stopper l'hémorragie du premier quart-temps en défense.

Boston intraitable même sans Tatum, Miami enchaîne

- On se demandait récemment dans le podcast si Boston était capable de gagner des matches sans Jayson Tatum. La réponse est oui. Laissé au repos pour soigner sa cheville, l'aspirant MVP a vu ses partenaires consolider leur première place au général avec une troisième victoire consécutive face à Washington.

En l'absence de Tatum, l'autre membre des JayJay flingueurs, Jaylen Brown, a pris les choses en main et a inscrit 36 points, aidé par Malcolm Brogdon (17 pts) et Derrick White (15 pts). Boston a gagné 12 de ses 13 dernières matches et continue de s'afficher en prétendant n°1 à l'Est malgré la pression de Milwaukee.

- Le Heat est enfin sur une bonne dynamique. Les Floridiens ont conquis une troisième victoire de suite et la première à l'extérieur après 7 revers de rang hors de leurs bases. Ils ont utilisé une bonne vieille recette maison : limiter Atlanta à moins de 100 points. Toujours privé de Jimmy Butler, Miami a pu compter sur Bam Adebayo (32 pts), Caleb Martin (20 pts) et Tyler Herro, en triple-double (11 pts, 11 rbds, 10 pds) pour prendre le dessus sur les Hawks.

Du bon Killian Hayes malgré la défaite

- Quand on aspire à jouer les premiers rôles, il faut aussi être capable de gagner les matches "moches". C'est ce qu'ont fait les Cavs cette nuit à Detroit, après avoir été derrière pendant trois quart-temps. Il a fallu un bon finish pour que Cleveland ne tombe pas à Motown, et un bon apport du duo Donovan Mitchell (32 pts)-Evan Mobley (20 pts). Ce dernier a tenu la baraque des deux côtés du terrain pendant presque tout le match avant de laisser "Spida" prendre les rênes offensivement.

Chez les Pistons, il faut saluer le bon match de Killian Hayes, titulaire, qui a posé 16 points, 8 passes, 3 rebonds et 2 interceptions en 33 minutes et à 7/13.

No star, no problem à Philly

- Philadelphie est capable de gagner sans ses trois meilleurs scoreurs et l'a de nouveau prouvé cette nuit à Orlando. Sans Embiid, Harden et Maxey, les Sixers ont tout de même dominé le Magic grâce à des performances impressionnantes des seconds couteaux habituels. Shake Milton (29 pts, 7 pds), Tobias Harris (25 pts), Danuel House (19 pts) et Paul Reed (12 pts, 13 rbds) ont tous contribué au succès assez serein de leur équipe.

Paolo Banchero (18 pts) et Franz Wagner (17 pts) n'ont pas pu empêcher les Floridiens de subir une 4e défaite de rang, finalement bien utile pour rester compétitif dans la Wembanyama Race.