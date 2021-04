Stephen Curry est un « vieux » monstre comme MJ et Kobe

Stephen Curry n'est plus dans sa prime jeunesse, mais ça ne l'empêche pas de faire des prouesses statistiques dignes des plus grands "vieux".

Stephen Curry a beau avoir une tête de gamin - il n'est pas surnommé le "Baby-Faced Assassin" pour rien - il a fêté ses 33 ans le mois dernier. On est donc, logiquement, dans le dernier volet de la fabuleuse carrière du meneur des Golden State Warriors. Ce qui veut dire aussi que l'on commence à comparer ses performances à celles des autres "vieux" de légende de la NBA. Du moins ceux qui sont dans son registre.

Contre Philadelphie, ses 49 points lui ont permis d'être rangé, et même de dépasser, deux monstres sacrés en matière de serial scoring. Il s'agissait du 11e match à 30 points ou plus consécutif pour Stephen Curry. Soit un de plus que Kobe Bryant dans la catégorie des joueurs d'au moins 33 ans.

Il s'agit aussi de son 5e match à au moins 40 points sur le seul mois d'avril, un de plus que Kobe et Michael Jordan dans cette même catégorie d'âge.

En janvier dernier, Damian Lillard se demandait de quelle manière Stephen Curry parviendrait à contourner le fait que les défenses se concentreraient désormais exclusivement sur lui et plus sur Kevin Durant et Klay Thompson comme par le passé. Comme s'il avait pris la chose pour un défi, le meneur des Warriors tourne cette saison à 31 points de moyenne en shootant à 49.1% en global et 42.7% à 3 points, où il enchaîne les matches à 10 banderilles ou plus.

Certes, les Warriors ne sont que 9e à l'Ouest, mais avec la dynamique sur laquelle Curry est lancé, on ne parierait pas contre une qualification de Golden State pour la post-saison via le play-in tournament.

Michael Jordan a joué jusqu'à 40 ans, Kobe Bryant jusqu'à 38. On espère que Steph gonna Steph encore longtemps !