Quel projet pour les Golden State Warriors ? Après le récent départ de Bob Myers, l'architecte de la dynastie de la franchise, des questions se posent sur le plan des Californiens à l'approche d'une intersaison déterminante. De son côté, Stephen Curry a bien évidemment un avis sur la question.

Leader des Dubs, le meneur de jeu a son mot à dire dans les décisions de ses dirigeants. Ainsi, d'après les informations du journaliste de The Athletic Tim Kawakami, le natif d'Akron use de son influence pour conserver le Big Three avec Klay Thompson et Draymond Green. Au moins pour une saison.

"C'est ce que Curry veut. Et son opinion compte en quelque sorte", a rappelé l'insider.

Même s'il existe un flou sur une éventuelle extension cet été, Thompson reste sous contrat jusqu'en 2024. L'interrogation principale concerne donc Green. De son côté, l'intérieur a l'opportunité de se retrouver sur le marché dès cet été en déclinant sa "player option".

Ce qu'il devrait faire. Jusqu'à maintenant, les signaux sont plutôt positifs pour une prolongation entre les deux parties. Mais pour quel prix ? Et surtout sur quelle durée ? En tout cas, dans les négociations, l'envie de Stephen Curry va clairement peser.

Curry, Thompson & Green, Steve Kerr ne lâche pas son trio