LeBron James a fait parler il y a quelques jours en révélant que le joueur avec lequel il aimerait jouer un jour en NBA n'était autre que Stephen Curry, avec lequel il a livré quelques énormes batailles en playoffs. La réponse de Curry, un peu en mode "merci, mais non merci", avait sonné en revanche comme une petite douche froide. Le meneur des Golden State Warriors a développé lors de son passage dans le podcast de son coéquipier Draymond Green cette semaine. Le double MVP a au passage révélé la nature de sa première interaction avec le King, il y a une dizaine d'années.

"Cette situation avec LeBron James est irréelle pour moi. Il y a 13 ans, j'étais à Detroit pour jouer le Sweet Sixteen du Tournoi NCAA avec Davidson. LeBron était dans sa 4e ou 5e année en NBA et il est venu voir mon match, me soutenir et m'encourager alors qu'il était bien lancé dans sa carrière et se dirigeait vers le statut de superstar, de membre du Hall of Fame et potentiellement de celui de GOAT. C'est fou.

Les gens ne le savent pas mais il m'avait donné son maillot à l'époque, signé, qui est toujours accroché au mur dans la maison de mes parents à Charlotte. Il a écrit dessus : 'pour le roi du basket en Caroline du Nord, etc...' Je ne peux pas oublier comment ça a commencé entre nous, c'est incroyable.

Pour en revenir à ce qu'il a dit... On peut faire une Draft imaginaire et avec ce que LeBron sait faire et mon shoot, il y a de quoi être curieux sur ce que ça donnerait. Après, il faut être réaliste et c'est pour ça que j'ai dit que, moi, de mon côté, j'allais très bien. Il faut être réaliste par rapport à la situation de chacun et je sais qui sont ceux qui m'accompagnent depuis mes débuts en NBA.

Malgré ça, il y a du respect et de l'admiration qui sont nées de la manière dont on a eu cette première interaction à l'époque. Sur NBA2K, notre duo serait létal par contre (rires)".