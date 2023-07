Stephen Curry : “J’ai toujours la sensation d’être dans mon prime”

Stephen Curry (35 ans) a encore l’impression d’être au sommet de sa carrière et compte bien reporter d’autres titres avec les Warriors.

Alors qu’il s’apprête à disputer sa 15e saison en NBA, à 35 ans, Stephen Curry est toujours l’un des joueurs les plus redoutables de la ligue. Son titre de MVP des Finales, l’année dernière, nous a bien montré qu’il n’était pas sur le déclin. Le meneur des Warriors a même l’impression d’être encore dans son prime.

« J’ai toujours la sensation d’être dans le prime de ma carrière, dans le sens de ce que je suis capable d’accomplir », a assuré Curry dans une interview sur PBS. Malgré les années qui passent, il vise toujours « plus de titres » et compte « repousser les limites autant que possible ».

Les statistiques donnent raison à la star de Golden State. Il sort d’un exercice à 29,4 points, 6,3 passes et 6,1 rebonds par rencontre, sur d’excellents pourcentages. Malgré ses 26 matches manqués en 2023-2024, il évolue encore à un très haut niveau.

Avec l’arrivée de Chris Paul, les Warriors ont clairement annoncé leurs envies de poursuivre un objectif à court terme. Un signe que l’organisation pense, elle aussi, que Stephen Curry est toujours en mesure de mener cette équipe au titre.

