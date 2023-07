Stephen Curry, ses vérités sur l’incident Green-Poole

La saison 2022-2023 des Golden State Warriors a été plombée par des divisions en interne. Le symbole des problèmes connus par les Dubs ? Le fameux incident entre Draymond Green et Jordan Poole. Pourtant, Stephen Curry et ses partenaires ont bien tenté de réparer les pots cassés.

Mais tout au long de cet exercice, les Californiens n'ont jamais réussi à trouver de la régularité. Et les Playoffs se sont soldés par un échec avec une élimination en demi-finale de la Conférence Ouest face aux Los Angeles Lakers (2-4).

Pour le podcast de The Ringer "Real Ones", Curry a accepté de revenir sur cette histoire.

"Si cela aurait pu être géré différemment ? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression que nous aurions dû avoir plus de... je ne sais pas. Je ne peux même pas dire combien de discussions nous avons eues à ce sujet, du moment de l'incident au début de la saison.

On a vraiment essayé de s'assurer que tout le monde se trouvait sur la même longueur d'onde au niveau des attentes au quotidien, des relations personnelles, de l'attitude professionnelle à avoir pour effectuer notre travail. Il fallait faire à la nature inconfortable de cette situation.

On parle toujours du fait que JP et Draymond devaient rectifier la situation, de se parler. Mais il faut aussi voir le problème au niveau du coach et des dirigeants. On pourrait débattre de savoir si une suspension était nécessaire. Nous avons eu tellement de discussions sur le bon chemin à suivre... mais il y avait tellement de variables à prendre en compte.

Il s'agit simplement d'une situation malheureuse dans laquelle tout le monde s'est retrouvé. Au final, nous avons pensé que le temps allait guérir certaines blessures. De nous permettre de mieux nous comprendre sur le terrain, car nous sommes tous là pour le basket et ça devrait être la priorité.

Nous aimerions tous avoir des relations et des amitiés plus profondes, avoir la possibilité de les développer en dehors du terrain, mais au minimum, il faut la confiance que nous sommes tous là pour apporter à l'équipe", a analysé Stephen Curry.

Les Warriors n'ont jamais été en mesure de dépasser leurs problèmes. Dans le vestiaire, il y a eu des divisions, notamment entre les cadres et les jeunes. Sans Poole, envoyé aux Washington Wizards, Golden State va devoir trouver la bonne formule pour avancer.

