Stephen Curry réagit au shoot de LeBron avec classe

La plupart des fans des Golden State Warriors et ceux qui espéraient voir les Los Angeles Lakers perdre - un nombre toujours non-négligeable depuis la nuit des temps - ont maudit LeBron James et son shoot dans la dernière minute du match de barrage entre les deux équipes. Sur les réseaux et les canapés, ça a beaucoup déploré la "chance" - pour rester poli - dont a bénéficié le King. Stephen Curry n'est pas de ceux-là.

Celui dont LeBron estime qu'il devrait être élu MVP de la saison a réagi avec classe et lucidité sur ce moment déjà marquant de la saison.

9 mètres, trois cercles et… de la chance ? Le panier miraculeux de LeBron James pour la gagne

"C'était un super shoot. L'action était morte, on pensait qu'il était hors de la séquence mais ils l'ont trouvé juste à temps. C'était dur à encaisser parce que l'on ne s'attend pas forcément à ce qu'il marque là-dessus. On pense au rebond et à la contre-attaque derrière pour prendre l'avantage au score. Tout a changé avec ce tir. Les joueurs qui font partie des meilleurs de tous les temps marquent de grands tirs. C'est ce qui s'est passé ici", a-t-il expliqué devant la presse après le match.

Une réaction différente de ce qui avait par exemple provoqué la forte baisse de popularité de Step en 2019, lorsqu'il avait insisté sur le fait que le shoot culte inscrit par Damian Lillard face à OKC était "un mauvais tir". Même dans les moments où il pourrait laisser parler la frustration, Stephen Curry parvient à prendre de la hauteur et à reconnaître la grandeur adverse. C'est aussi ce qui fait de lui un joueur aussi apprécié.

Paul George sur le buzzer beater de Lillard : « Un mauvais tir »