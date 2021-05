Stephen Curry reprend (enfin) son pied avec les Warriors

Stephen Curry n'a jamais caché sa frustration cette saison. Dés le début de l'exercice, le meneur a été clair sur ses sentiments par rapport aux difficultés des Golden State Warriors. Car même brillant individuellement, le joueur de 33 ans avait du mal à gérer les faillites collectives de son équipe.

Mais sur les dernières semaines, il y a des progrès évidents chez les Dubs. Bon déjà, Curry se trouve toujours sur une autre planète. Mais l'équipe affiche un bien meilleur visage. Avec une rotation raccourcie par les blessures, l'entraîneur Steve Kerr a trouvé une bonne formule.

Et dans cette configuration, le natif d'Akron a retrouvé du plaisir.

"Actuellement, nous jouons avec 8 gars. Donc tout le monde comprend son rôle, comprend qu'il va avoir une opportunité et qu'il doit en profiter. J'aime l'ambiance que nous avons, car nous savons qu'il n'y a que nous et nous pouvons compter seulement sur nous.

Nous avons simplement à jouer au basket et à profiter de l'opportunité car la vie en NBA est dingue et imprévisible. Être capable de s'ajuster et de s'adapter à la volée est la marque d'une bonne équipe, ce que nous essayons d'être", a apprécié Stephen Curry face à la presse.