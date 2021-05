Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Cavs : 111-102

Wizards @ Hawks : 124-125

Pelicans @ Grizzlies : 110-115

Bucks @ Spurs : 125-146

Jazz @ Warriors : 116-119

Rockets @ Blazers : 129-140

Westbrook dans la légende malgré la défaite

- Depuis que Russell Westbrook a égalé le record de triple-doubles d'Oscar Robertson, il n'y avait plus le moindre doute. On savait qu'à l'occasion suivante, le meneur des Washington Wizards s'assiérait seul sur le trône. Le plus dur était fait. C'est confirmé après le match contre Atlanta cette nuit : grâce à une copie avec 28 points, 21 passes et 13 rebonds malgré la défaite, Westbrook est seul dans l'histoire du TD en NBA.

Russell Westbrook (28 PTS, 13 REB, 21 AST) passes Oscar Robertson for the MOST TRIPLE-DOUBLES in NBA history!@russwest44 x @WashWizards pic.twitter.com/60hCVLKUtR — NBA (@NBA) May 11, 2021

Le winner qu'il est aurait sans doute préféré marquer le shoot à 3 points au buzzer pour renverser les Hawks plutôt que déloger Big O. Mais sans Bradley Beal et face à une équipe d'Atlanta prête à tout pour rattraper les Knicks et disposer de l'avantage du terrain au 1er tour, la tâche était rude.

CQFR : Westbrook dans la légende, Curry entretient la sienne

Trae Young (36 pts) et John Collins (28 pts) ont mis la pression sur New York, qui se déplace à L.A. la nuit prochaine. Les Wizards, eux, sont 10e à l'heure qu'il est.

Indiana reprend la 9e place

- Si les Wizards ont glissé d'un rang, c'est parce qu'Indiana a logiquement défait Cleveland. Les Pacers, qui commencent à retrouver un semblant de calme après les embrouilles en interne et en externe des derniers jours, se sont appuyés majoritairement sur trois hommes.

Deux étaient attendus : Domantas Sabonis (21 points, 20 rebonds) et Caris LeVert (20 pts, 10 pds). Le troisième, nettement moins : Kelan Martin (25 pts) a battu son record de points en sortie de banc.

Curry clutch contre Utah

- Dans quelques années, il ne faudra pas oublier ce qu'a fait Stephen Curry dans cette saison d'apparence si déprimante pour les Warriors. Grâce aux 36 points de sa superstar et, surtout, à son panier à 3 points à 13 secondes de la fin, Golden State s'est payé Utah, l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue, pour valider sa place dans le play-in tournament, virtuellement contre... les Los Angeles Lakers.

SC FOR THE LEAD! pic.twitter.com/SCSX6Ln6ev — Golden State Warriors (@warriors) May 11, 2021

- Jordan Poole s'est amusé à imiter celui qu'il observe au quotidien avec réussite.

Portland fait le job, Memphis en play-in

- Si c'est un Lakers-Warriors qui se profile, c'est parce que Portland continue de tenir la cadence. Les Blazers ont fait le job lors de la réception de Houston, avec un premier quart-temps ahurissant où ils ont inscrit... 50 points. Quatre des cinq titulaires, Damian Lillard (34 pts), CJ McCollum, Norman Powell (28 pts tous les deux) et Jusuf Nurkic (22 pts) se sont régalés offensivement.

- Memphis a encore une chance de déloger les Warriors de la 8e place, mais ils sont désormais sûrs d'être aussi dans le play-in tournament. Les Grizzlies ont disposé des Pelicans, officiellement éliminés.

Dillon Brooks (23 pts), Jonas Valanciunas (20 pts, 11 rbds, 5 ctres) et Ja Morant (12 pts, 12 pds) ont été les moteurs de l'équipe. Killian Tillie n'est pas sorti du banc.

L'ego et l'altruisme des Spurs ont parlé

- Les Spurs aussi se sont rapprochés des playoffs et ils n'y sont pas allés de main morte. L'amour propre des Texans a été mis à mal ces derniers temps, avec quelques défaites cuisantes. Milwaukee a fait les frais du réveil de la bande à Popovich.

Après cinq victoires de suite, les Bucks ont été giflés par les Spurs, qui ont battu leur record de points sur une première mi-temps (87). Les 23 points de DeMar DeRozan ajoutés au fait que cinq joueurs de San Antonio aient fini entre 19 et 23 points, ont été précieux.

C'est d'ailleurs la deuxième fois dans l'histoire de la NBA que 6 coéquipiers marquent au moins 19 points dans un même match. Il faut remonter à 1983 et un match des Blazers pour retrouver pareille performance collective.

Il ne manque qu'une victoire aux Spurs pour valider leur billet pour le play-in tournament.