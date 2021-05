Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Pacers : 133-132, après prolongation

Pistons @ Sixers : 104-118

Grizzlies @ Raptors : 109-99

Rockets @ Jazz : 116-124

Thunder @ Warriors : 97-136

Spurs @ Blazers : 102-124

Nets @ Nuggets : 125-119

Westbrook rejoint Robertson, Beal en claque 50

- Parmi les records intouchables, celui d'Oscar Robertson, champion des triple-doubles, était l'un de ceux qui paraissaient le plus hors d'atteinte. Quarante-sept ans après la fin de la carrière de "Big O", quelqu'un a égalé sa performance et la dépassera bientôt sans ménagement. Russell Westbrook a cimenté un peu plus sa place au Hall of Fame samedi, en signant un 181e triple-double en carrière.

Le meneur des Washington Wizards ne l'a pas simplement fait pour le faire. Westbrook a orné son match à 33 points, 19 rebonds et 15 passes contre Indiana par une clutch attitude de tous les instants. En prolongation, le MVP 2017 a inscrit les deux lancers décisifs à 20 secondes de la fin, puis le contre de la gagne sur Caris LeVert au buzzer.

Russ with the game-sealing block 🚫 pic.twitter.com/Bp7LEJFJ6c — NBA TV (@NBATV) May 9, 2021

Au passage, puisque Russ aime dépoussiérer les perfs des joueurs cultes du passé, il est aussi devenu le premier joueur à compiler autant de points, de rebonds et de passes sur un match depuis... Wilt Chamberlain, qui s'était fendu d'un 35-24-15 en février 1968.

- Bradley Beal a tenu à participer à la fête en claquant 50 points lors de cette soirée si particulière où il a déclaré après-coup que Russell Westbrook était à ses yeux l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Beal a ainsi mis la pression à Stephen Curry dans la course haletante au trophée de meilleur scoreur NBA 2021.

Bradley goes BONKERS! Beal drops 50 for the second time this season. 🍔 50 PTS - 5 REB - 65.5 FPTS pic.twitter.com/L96TXSvneo — NBA Fantasy (@NBAFantasy) May 9, 2021

Quand on parle du loup...

La nouvelle stat abusée de Russell Westbrook, exemple numéro 75674

49 points en... 29 minutes pour Curry, quel monstre !

- Certes n'est que le Thunder, une équipe qui défie l'entendement en termes de moyenne d'âge et même d'approche du tanking. Mais ça ne doit rien enlever au one-man show de Stephen Curry samedi. La star des Golden State Warriors a répondu aux 50 points de Bradley Beal en inscrivant... 49 pions contre OKC.

Curry a offert un feu d'artifice aux spectateurs du Chase Center : 11 paniers à 3 points en... 29 minutes. C'est la 7e fois cette saison que le "Baby-Faced Assassin" finit un match NBA avec au moins 10 paniers à 3 points. Un nouveau record qui supplante le sien établi en 2018-2019.

- Théo Maledon était titulaire avec le Thunder et a joué 23 minutes pour 10 points, 4 rebonds et 2 passes à 4/12. Jaylen Hoard a lui fait une entrée remarquée avec 13 points, 3 passes, 2 rebonds et 1 interception en 24 minutes et à 5/11.

Stephen Curry rejoint MJ et Kobe dans un club très fermé

Quand KD et Kyrie accélèrent, ça fait mal

- Denver pensait avoir le match en main contre Brooklyn, pour ce qui était la plus belle affiche de la nuit sur le papier. En tête de 9 points à la pause, Nikola Jokic (29 pts, 7 rbds, 6 pds) et ses camarades ont pris un raz de marée en 2e mi-temps. Les Nets ont actionné le mode conquête et fait passer la défense des Nuggets pour une passoire avec 69 points inscrits.

Kevin Durant (33 points, 11 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 2 contres à 9/14) a été parfait et a reçu l'aide de Kyrie Irving (31 pts à 11/17) pour une démonstration d'efficacité de la part des deux stars de "BK". Cette victoire était importante à décrocher pour les joueurs de Steve Nash, mis sous pression par les Bucks en ce moment et qui s'accrochent, tant bien que mal, à la 2e place à l'Est.

Portland enchaîne, Philly verrouille la 1e place

- C'est que ça commence à sentir bon pour Portland et un peu le sapin pour les Lakers... Les Blazers ont poursuivi leur campagne pour garder la 6e place à l'Ouest en s'imposant sans stress face aux Spurs. Damian Lillard (30 pts) et CJ McCollum (27 pts) ont mené la barque dans un match passé hors de portée des Spurs en 2e mi-temps.

Dame and CJ fuel the @trailblazers as they move within 0.5 games of 5th out West! #RipCity @Dame_Lillard: 30 PTS, 8 AST@CJMcCollum: 27 PTS pic.twitter.com/5lA2nQBMws — NBA (@NBA) May 9, 2021

- Les Sixers ont décroché une 8e victoire de suite et conforté leur première place à l'Est sans trembler contre Detroit. Joel Embiid a roulé sur les Pistons avec 29 points à 11/13 en 23 minutes. Titularisé, Matisse Thybulle n'a eu besoin que de 19 minutes pour réussir 5 interceptions.

Chez les Pistons, Sekou Doumbouya a joué 22 minutes en sortie de banc pour 12 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception à 5/10. Killian Hayes aussi a débuté la rencontre comme remplaçant et a rendu une bonne copie avec 10 points et 6 passes à 50%.

Le Jazz atteint les 50 victoires, Memphis entrevoit le play-in

- Memphis n'est plus très loin de la qualification officielle pour le play-in tournament. Les Grizzlies, pas très fringants ces derniers temps, ont fait le job à Tampa Bay contre les Raptors. Pour sa première titularisation de la saison, Jaren Jackson Jr a inscrit 20 points, auxquels s'est ajouté le double-double de Jonas Valanciunas (18 pts, 21 rbds).

- Le Utah Jazz a conquis sa 50e victoire de la saison dans l'espoir de conserver la première place de la ligue. Privés de Donovan Mitchell et Mike Conley, les joueurs de Quin Snyder se sont appuyés sur le record en carrière de George Niang (24 pts) et le 7e match de suite à au moins 20 points de Bojan Bogdanovic, excellent en ce moment, pour dominer Houston.

Rudy Gobert y est allé de son "petit double-double" (13 points, 14 rebonds, 3 contres), pendant qu'en face Kenyon Martin Jr (27 pts, 10 rbds) a encore prouvé qu'il était un élément intéressant pour la suite des opération à Houston.

Chez les Rockets, Daquan Jeffries s'est offert sa minute de célébrité en claquant un tomar bien lourd sur Rudy Gobert.