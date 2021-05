La nouvelle stat abusée de Russell Westbrook, exemple numéro 75674

Russell Westbrook est de plus en plus proche. De plus en plus proche du record d’Oscar Robertson. En compilant son 180ème triple-double en carrière, il est revenu à une longueur de Big O. Plus que deux avant de le dépasser donc. Mais le meneur des Washington Wizards ne s’arrête pas là. En réalité, il compile des statistiques dingues à la pelle.

Au point où il en vient presque difficile de toutes les traiter tant ça finit par paraître ridicule. Mais sachez tout de même qu’il est maintenant le premier joueur à avoir cumulé plus de 50 rebonds et 50 passes décisives sur trois matches de suite.

21 rebonds contre Indiana, 12 contre Milwaukee puis 17 contre Toronto. Avec 24, 17 et 17 passes. Et évidemment trois triple-doubles à la clé. En fait, pour faire plus simple, Russell Westbrook mène ces deux classements depuis le break de mi-saison. Et il est le premier à le faire depuis Wilt Chamberlain !

Entering Thursday, Russell Westbrook leads the NBA with 406 rebounds and 403 assists since All-Star Break. According to @EliasSports the only player to lead the NBA in both rebounds and assists after the All-Star Break is Wilt Chamberlain in 1967-68. pic.twitter.com/TMV0FelUI7 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 7, 2021

CQFR : Kyrie explose en vain, ça sent mauvais pour les Lakers