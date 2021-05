Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Hornets : 120-99

Nets @ Mavs : 109-113

Wizards @ Raptors : 131-129

Grizzlies @ Pistons : 97-111

Hawks @ Pacers : 126-133

Thunder @ Warriors : 97-118

Lakers @ Clippers : 94-118

Record de la saison pour Kyrie Irving, mais...

- Kyrie Irving a tout fait pour éviter une 4e défaite de suite aux Nets. Malheureusement pour Brooklyn, la meilleure perf offensive d'Uncle Drew cette saison n'a pas permis d'empêcher la victoire des Mavs et le probable adieu à la 1e place de l'Est.

Avec 45 points, 5 rebonds, 4 passes et 4 interceptions à 17/31 (7/13 à 3 pts) et jusqu'à la dernière minute, Irving a maintenu Brooklyn dans le match. Sauf qu'en face, Dallas a proposé une copie équilibrée avec un Luka Doncic maladroit (7/22) mais actif (24 points, 10 rebonds et passes) et des apports intéressants de Tim Hardaway Jr (23 pts) ou Dorian Finney-Smith (17 pts, 8 rbds).

Kyrie, Steph ou LeBron : Jefferson révèle à qui il donnerait le dernier tir

Et maintenant, c'est "AD" qui est sur le flanc...

- C'est un peu la cata chez les Lakers au sortir d'une claque reçue dans le derby de Los Angeles face aux Clippers. Non seulement les Purple and Gold n'ont pas franchement existé, mais ils ont en plus dû se passer d'Anthony Davis, blessé au dos et contraint de sortir après 9 minutes de jeu. Pour rappel, les Lakers vont affronter Portland samedi dans un match de la muerte pour éviter le play-in tournament...

Les Clippers ont déroulé avec Paul George (24 points, 7 rebonds et 5 passes) à la baguette pour conserver leur 3e place.

Westbrook, qui peut le stopper ?

- Rien ne peut arrêter Russell Westbrook dans sa course vers l'histoire. Le meneur des Wizards n'est plus qu'à une longueur d'Oscar Robertson au nombre de triple-doubles en carrière, après sa nouvelle nuit en 3D (13 pts, 17 rbds, 17 pds) lors du déplacement de Washington à Tampa Bay pour affronter les Raptors.

Westbrook et ses camarades ont dû passer par la prolongation et peuvent remercier Bradley Beal. Les Raptors avaient pour projet de suivre l'arrière All-Star jusqu'aux toilettes pour l'empêcher de s'exprimer. Beal a surmonté ça et bouclé le match avec 28 points au compteur dont 14 dans le 4e QT et la prolongation.

2 TRIPLE-DOUBLES FROM THE RECORD! 🔥 @russwest44 (13 PTS, 17 REB, 17 AST) tallies his 180th career triple-double in the @WashWizards win.. his next one ties Oscar Robertson for the most ever. pic.twitter.com/BbP6YMPKze — NBA (@NBA) May 7, 2021

- Dans ce match, c'est Pascal Siakam qui a maintenu les Raptors à flot avec un record de points en carrière égalé (44 pts). "Spicy-P" est nettement plus piquant depuis quelques semaines après une première partie de saison décevante.

LeVert rebondit et sort un match clutch

- Les Knicks n'ont pas joué mais peuvent remercier les Pacers. Indiana a dominé Atlanta et permis à New York de rester seul 4e à l'Est. Les Hawks étaient en mode gruyère cette nuit défensivement et ont laissé Caris LeVert (31 pts, 12 pds) et Domantas Sabonis (30 pts, 9 pds, 8 rbds) festoyer comme rarement ces derniers temps.

LeVert a inscrit 9 de ses points dans les 2:17 dernières minutes de la partie, pour rebondir après un dernier match complètement raté.

LaVine de retour, Chicago fait illusion

- Au moins psychologiquement, le retour de Zach LaVine après 11 matches d'absence a fait du bien aux Bulls. Chicago ne sera pas présent en post-saison, mais au moins l'équipe a ressemblé à un prétendant aux playoffs lors du déplacement à Charlotte.

Nikola Vucevic (29 points, 14 rebonds) a dominé son sujet avec l'aide de LaVine (13 pts) mais aussi de 6 joueurs entre 10 et 14 points.

Doumbouya enchaîne bien, les Warriors opportunistes

- Sekou Doumbouya a poursuivi sur sa forme intéressante du moment lors de la victoire des Pistons contre Memphis. Visiblement usés par leur victoire de la veille contre les Wolves, les Grizzlies ont perdu des plumes à Detroit.

Doumbouya, titulaire, a fini avec 14 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre à 50%, dans une partie pour laquelle Killian Hayes était ménagé.

- Golden State n'a pas demandé son reste en voyant Memphis chuter étonnamment à Detroit. Les Warriors se sont emparés de la 8e place à l'Ouest en dominant sans surprise Oklahoma City.

Outre les 34 points de Stephen Curry, Steve Kerr a pu compter sur la contribution intéressant de Mychal Mulder, auteur 25 points en seulement 20 minutes en sortie de banc.