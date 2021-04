Kyrie, Steph ou LeBron : Jefferson révèle à qui il donnerait le dernier tir

Richard Jefferson ne joue plus en NBA mais il est resté plongé dans le basket depuis sa retraite. L’ancien champion occupe maintenant un rôle de consultant. Et il en profite aussi pour partager ses expériences et ses impressions sur la ligue et ses acteurs. Ainsi, lors de son passage dans une émission, il devait choisir une star à qui donner le ballon pour prendre un tout dernier tir pour la gagne. Une question à laquelle il a longuement réfléchi avant de répondre.

« Je vais le donner à un gars mais ce n’est pas le meilleur joueur que j’ai côtoyé parce que j’ai joué avec Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Stephen Curry ou LeBron James. Mais le gars que j’ai vu planter le tir le plus dingue, c’est Kyrie Irving. Donc je lui donnerai à lui. Parce qu’il a changé ma vie. »

Richard Jefferson fait référence au game winner planté par Kyrie Irving lors du Game 7 des finales NBA 2016. Un panier qui a offert le titre aux Cleveland Cavaliers. Son choix a du sens. Irving est l’un des meilleurs attaquants de la NBA et l’un des plus véloces et des plus agiles de l’Histoire balle en main. Il peut planter n’importe quel tir.

