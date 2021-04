Donner la victoire à son équipe au buzzer dans un match NBA une fois dans sa vie, c'est arrivé à pas mal de joueurs. En réussir entre 5 et 10, ce n'est plus du domaine de la chance, mais bien de la grandeur sportive. Voici les 10 joueurs à avoir enregistré le plus de paniers qui ont fait gagner leur équipe au buzzer. Vous vous en doutez, il n'y a presque que du très, très lourd dans cette liste.

10- Gilbert Arenas

5 game winners au buzzer, tous pour casser une égalité

L'Agent Zero n'a pas pu exprimer son talent et sa folie à l'âge où il entrait dans ce qui aurait dû être son prime. Des genoux contrariants, une motivation à géométrie un peu variable et Gilbert Arenas était déjà retraité à 30 ans, tout en pouvant jouir du contrat en or massif (124 millions sur 6 ans) que lui avaient fait signer les Wizards. C'était avant l'incident des guns dans le vestiaire, bien entendu...

Il reste heureusement des choses positives de la carrière d'Arenas. Notamment ce côté clutch que l'on oublie souvent d'inclure dans son CV, en ne se souvenant que de ses cartons au scoring et de sa loufoquerie. Gilbert Arenas a donné cinq fois la victoire à ses équipes au buzzer (Golden State et Washington), à chaque fois alors que les deux teams étaient à égalité.

Les prolongations, très peu pour l'Agent Zero...