Stephen Curry rejoint MJ et Kobe dans un club très fermé

Stephen Curry ne sera peut-être jamais aussi respecté que Michael Jordan et Kobe Bryant. Pourtant, son dernier accomplissement lui permet de les regarder dans les yeux.

Dans l'inconscient collectif, Stephen Curry n'a aucune chance d'être considéré, dans 10, 20 ou 30 ans, comme l'égal d'un Michael Jordan ou d'un Kobe Bryant. Il aura pourtant quelques accomplissements à son actif pour ne pas avoir complètement à rougir à leurs côtés.

Au delà d'un palmarès parmi les plus beaux de sa génération (deux titres de MVP, trois bagues de champion NBA, 2e meilleur shooteur all-time), Curry fait désormais partie d'un club très fermé où la capacité à scorer beaucoup malgré beaucoup de kilomètres dans les jambes est plébiscitée. Dans ce club, figurent seulement... MJ et Kobe.

Jeudi, lors de la victoire des Golden State Warriors face à Oklahoma City, les 34 points du meneur des Dubs lui ont permis de rejoindre "His Airness" et le "Black Mamba" parmi les seuls joueurs à avoir compilé au moins 35 matches à 30 points ou plus en NBA au cours de leur 12e saison dans la ligue. Personne avant ou après eux n'y est parvenu.

Stephen Curry a quelques matches devant lui pour tenter d'égaler et dépasser Kobe, qui en comptait 36 à son actif, mais ne rattrapera pas Michael Jordan. La légende des Chicago Bulls avait bouclé sa 12e saison en NBA avec... 44 matches à 30 points ou plus. MJ avait 34 ans et Kobe 30 ans. Le "Baby-Faced Assassin" a lui fêté ses 33 ans en mars dernier.

