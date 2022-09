Stephen Curry a 34 ans et, malheureusement pour nous, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Le meneur des Golden State Warriors a encore de belles années devant lui pour divertir les fans et faire grandir son palmarès, mais le plan de marche pour les dernières saisons de sa carrière est forcément matière à réflexion. Curry a toujours dit que l'objectif était de finir sa carrière avec le maillot des Warriors et son contrat actuel (215 millions de dollars pendant 4 ans) va dans ce sens.

De passage à Charlotte, où il a grandi, pour recevoir les clés de la ville peu après avoir reçu son diplôme à la fac de Davidson, Stephen Curry a évoqué le fait qu'on lui demande souvent s'il pourrait jouer pour les Hornets avant de prendre sa retraite. Devant l'enthousiasme des gens présents, le MVP des Finales 2022 a dû calmer les ardeurs, sans complètement fermer la porte à l'éventualité.

"J'ai toujours dit que je voulais finir ma carrière à Golden State pour ce que ça représente en termes d'expérience avec mes coéquipiers et pour l'aventure que ça a été. Tout le monde me demande si je ne pourrais du coup pas jouer pour les Hornets une saison et revenir ensuite chez les Warriors (la salle applaudit, NDLR). Non, non, ne faites pas ça (rires). Je ne suis pas en train de vous sortir un scoop ou de faire des promesses. Je dis juste que s'il y avait eu une autre équipe que les Warriors pour laquelle j'aurais pu vouloir jouer, ç'aurait été Charlotte", a déclaré le Baby-Faced Assassin dans un point presse retransmis par WCNC.

Les choses vont vite en NBA et on a vu des scénarios plus improbables que celui qui verrait Stephen Curry jouer pour une autre équipe que les Warriors. Mais à l'heure actuelle, rien ne semble pouvoir le détourner d'une carrière avec un seul maillot sur les épaules, à l'image de Bill Russell, Tim Duncan, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki ou John Stockton.

