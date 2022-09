Stephen Curry, après la bague, le diplôme

Déjà l’un des plus grands basketteurs de l’Histoire, Stephen Curry est désormais un étudiant diplômé et honoré au sein de la fac de Davidson.

Stephen Curry continue de gagner et de tout rafler. Sauf que cette fois-ci, ce n’est pas de basket qu’il s’agit. C’est à 34 balais, 13 ans après son départ de l’université pour la NBA, que le père de famille a finalement obtenu son diplôme. Ses études avaient évidemment été mises entre parenthèses, le temps de mettre la plus grande ligue du monde à ses pieds. Mais Curry a terminé en mai son cursus de sociologie à Davidson.

Il avait manqué la cérémonie de remise des diplômes, très traditionnelle aux Etats-Unis, parce que ses Golden State Warriors étaient alors engagés en playoffs. Il a donc eu le droit à son propre moment. En plus de ça, il a été introduit au Hall Of Famer de sa faculté. So n numéro 30 a aussi été retiré, une première à Davidson.

« C’est une journée incroyable pour ma famille et moi. Venir à Davidson fut la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. J’ai rejoins une communauté extraordinaire et, plus important encore, j’ai joué pour un homme exceptionnel qui a bâti ce programme, le coach McKillop. »

Stephen Curry n’avait pas pu rejoindre des universités plus prestigieuses comme Duke, là aussi en Caroline du Nord, et c’est finalement à Davidson qu’il s’est fait un nom. 13 ans plus tard, il est déjà une légende bien au-delà des limites de son ancien campus.

Stephen Curry, son père Dell avait pressenti son explosion