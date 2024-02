Stephen Curry revit depuis le retour de Draymond Green

Les stats de Stephen Curry depuis le retour de Draymond Green sont impressionnantes et l'importance de ce dernier n'est plus à prouver malgré ses erreurs.

Le bilan collectif des Golden State Warriors n'est pas subitement devenu clinquant et on ne va pas se remettre à croire totalement en leurs chances de créer la surprise à l'Ouest. En revanche, l'atmosphère autour de l'équipe et les performances de Stephen Curry sont redevenues normales. Et par normales, on entend exceptionnelles pour le commun des mortels. Depuis le retour à la compétition de Draymond Green après sa suspension, Curry est tout simplement reparti sur des bases élevées et les Californiens sont sur un 7-4.

Statistiquement, la montée en puissance concorde parfaitement avec le retour de celui avec lequel il a passé quasiment l'intégralité de sa carrière en NBA. Pendant la suspension de Green, Curry tournait à 23 points de moyenne en 40-36-89 au niveau de l'adresse globale, à 3 points et sur la ligne des lancers. Là encore, pour beaucoup de joueurs, ce serait satisfaisant. Pas pour Stephen Curry. Depuis le comeback de Draymond, il est passé à 32.5 points par match, en 52-48-94. Des chiffres qui rappellent ses saisons MVP et ces séquences où aucun autre joueur sur la planète ne semblait pouvoir l'atteindre.

Golden State est sur 4 victoires de suite et peut encore espérer suffisamment bien boucler la saison régulière pour accéder au play-in tournament. Pour le top 6, ce sera plus compliqué, puisque les hommes de Steve Kerr ont 6 victoires de retard sur le 6e, New Orleans, et ne pointent pour le moment qu'à la 10e place.

