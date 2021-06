Le pronostic de Stephen Curry pour la suite des playoffs

Non qualifié pour les playoffs, Stephen Curry continue de suivre la compétition et a même une équipe favorite.

Les Golden State Warriors ont manqué les playoffs en perdant coup sur coup contre les Los Angeles Lakers puis les Memphis Grizzlies lors du play in. Stephen Curry est donc en vacances. Mais il suit tout de même ce qui se passe sur les parquets. Surtout que son petit frère, Seth Curry est toujours en course. Du coup, il espère voir les Philadelphia Sixers aller au bout. C’est même son pronostic.

« Je suis plus ou moins un pseudo-supporter des Sixers maintenant. Je mise sur une finale Utah-Philadelphia avec Seth élu MVP. On va écrire l’Histoire », confie la superstar des Warriors.

Pour la finale Utah-Philly, c’est encore jouable. Les deux équipes ont terminé en tête de leur Conférence respective et elles mènent pour l’instant 2-1 au second tour. Mais Seth Curry MVP, ce serait dingue. Draymond Green, coéquipier de Stephen Curry, misait lui plutôt sur les Brooklyn Nets. Mais c'était évidemment avant les blessures de Kyrie Irving et James Harden.

Stephen Curry va-t-il faire taire toutes les rumeurs cet été ?