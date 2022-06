Stephen Curry souffre souvent contre Marcus Smart, gagnera-t-il ce duel crucial ?

Il n'y a pas véritablement de "Stephen Curry stopper" en NBA. Simplement des joueurs qui, ponctuellement, viennent gêner le meilleur shooteur de l'histoire grâce à une défense très agressive et, parfois, à la permissivité du corps arbitral. Mais si l'on devait désigner le joueur qui le fait le plus dévier de ses stats et de son adresse habituelles, ce serait peut-être Marcus Smart.

C'est là l'un des espoirs des Boston Celtics, à quelques heures du coup d'envoi du game 1 des Finales NBA 2022.

Sur les 8 saisons au cours desquelles les deux hommes se sont affrontés, Second Spectrum annonce que Curry a shooté à 29% lorsque Smart était le défenseur le plus proche de lui. Même l'offensive rating généralement épatant du meneur des Warriors glisse à 85 lorsqu'il est défendu par Marcus Smart.

Les blessures, facteur X des Finales Warriors-Celtics ?

Cette saison, les deux matches contre Boston n'ont pas été de tout repos pour Stephen Curry. Les Warriors l'ont emporté au TD Garden à la mi-décembre, avec 30 points pour Curry à 8/21 et avec 6 pertes de balle, Smart étant impliqué sur la plupart d'entre elles.

Le 16 mars, à San Francisco, Curry n'a joué que 13 minutes et avait commis 4 pertes de balle à 1/4, avant de quitter le terrain sur blessure. Marcus Smart avait indirectement blessé la superstar californienne au pied en lui disputant un ballon au sol. Stephen Curry n'avait pas joué les 12 derniers matches de saison régulière.

Pour autant, il existe un vrai respect entre eux et Steph ne considère pas Smart comme un fou furieux.

"Il n'a pas essayé de me blesser. Il joue d'une certaine manière et je ne crois pas que beaucoup d'autres joueurs auraient disputé ce ballon comme lui, mais ça ne veut pas dire qu'il était mal intentionné, dirty ou qu'il voulait me blesser. C'était une situation compliquée. Ce n'est pas comme s'il m'avait regardé et s'était dit qu'il allait me faire mal", avait-il expliqué après la rencontre.

Les duels entre les deux hommes et la capacité de Stephen Curry à limiter l'énorme impact défensif de Marcus Smart sera bien évidemment l'une des clés de ces Finales NBA. Dans un coin de sa tête, Curry doit rêver de décrocher un premier titre de MVP des Finales, pendant que le Defensive Player of the Year 2022 espère probablement l'en priver grâce à ses prouesses.