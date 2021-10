Stephen Curry, Steve Kerr n’en revient toujours pas…

Stephen Curry a réalisé une performance XXL. Le meneur a compilé 45 points et 10 rebonds pour permettre le succès des Golden State Warriors face aux Los Angeles Clippers (115-113). Dans sa manière de jouer, le natif d'Akron a encore impressionné son monde.

On pense bien évidemment à son premier quart-temps irréel : 25 points à 9/9 aux tirs dont 5/5 à 3 points. Une copie assez incroyable. Même habitué à le voir en action depuis 2014, l'entraîneur des Dubs Steve Kerr reste impressionné.

"Steph Curry a simplement été Steph Curry. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. Ses deux derniers tirs à trois points étaient ridicules. Après le match, Jama (son assistant Jama Mahlalela, ndlr) est venu me voir pour me dire : 'Ce n'est peut-être pas nouveau pour vous, mais avec DeJan Milojevic on ne peut pas arrêter d'en parler.'

C'était leur première fois avec l'expérience Steph Curry. Ils étaient donc tout simplement époustouflés. Et même si nous avons tous été ici à le regarder, je suis toujours époustouflé. Il n'y a jamais eu personne comme lui.

Pas seulement pour la distance de tir, mais aussi pour la compétitivité, les tripes, c'est juste un joueur extraordinaire, extraordinaire. Quel match il a fait", a savouré Steve Kerr.