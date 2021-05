L’adresse affolante de Stephen Curry sur les step-backs à trois-points

Stephen Curry fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. Il serait encore plus fort qu’au moment où il avait été élu MVP à l’unanimité selon Steve Kerr. D’un côté, il est désormais moins bien entouré avec l’absence de Klay Thompson. Mais de l’autre, les défenses adverses n’hésitent pas à le prendre à deux, à trois, voire à quatre (si, si). Parfois dès le milieu du terrain. Et malgré ça, il est bien parti pour terminer meilleur marqueur du championnat tout en affichant un niveau d’efficacité impressionnant.

Sa réussite sur les step-backs derrière l’arc est assez significative de son état de confiance et de sa domination sur ses adversaires. Il tourne à un époustouflant 56% dans ces situations. Sachant qu’il tente tout de même un paquet de trois-points après avoir fait un pas en arrière. 56%, c’est beaucoup mieux que James Harden (36%), pourtant spécialiste en la matière, ou Damian Lillard (33%), lui aussi réputé.

