Stephen Curry sentait le besoin d’un changement avant Chris Paul

Les Golden State Warriors ont connu un changement majeur sur cette intersaison. Outre la prolongation de Draymond Green, les Californiens ont mis la main sur Chris Paul. En sacrifiant notamment Jordan Poole. Un mouvement validé par Stephen Curry.

Car en interne, le meneur des Dubs ressentait le besoin d'un changement. Alors que les Warriors ont connu quelques remous l'an dernier, le leader de Golden State avait l'envie d'un effectif plus mature pour l'exercice 2023-2024.

"Il s'agit de s'adapter à la réalité, n'est-ce pas ? Je déteste que nous ayons perdu Jordan (Poole), je déteste que nous n'ayons pas atteint notre potentiel l'année dernière. Chaque équipe doit trouver un moyen de s'améliorer, c'est pourquoi des changements ont été effectués.

Mais j'aime bien où nous en sommes. Les pièces s'emboîtent bien et nous avons beaucoup d'options différentes au niveau de notre rotation. Nous sommes un peu plus mûrs en termes d'expérience et je pense que c'est le modèle qui fonctionne en NBA pour gagner", a analysé Stephen Curry pour The Dubs Talk podcast.

Avec des tensions internes, les Warriors devaient absolument réagir. Avec le trade pour Chris Paul, ils ont aussi choisi une direction claire : la victoire sur le court terme. Un projet forcément séduisant pour les dernières années de Stephen Curry au très haut niveau.

