Mais comment freiner Stephen Curry ? Une question piège que se posent 29 coaches NBA sur 30. Un casse-tête pour les adversaires des Golden State Warriors chaque soir de match. Peut-être que la réponse se trouve dans les statistiques (ou pas). (Pas du tout). On en profite en fait simplement pour relayer ce qui a été mis en lumière sur Reddit : aujourd’hui, le double-MVP est encore plus redoutable quand il est… serré de près. Illustration en chiffres.

According to https://t.co/NhYDTm3ZDZ Stephen Curry is Shooting

41.7 % on Wide open 3's (2.4 3PA)

40.8 % on Open 3's (5.5 3PA)

39.2 % on Tight 3's (3.0 3PA)

53.3 % on Very Tight 3's (0.3 3PA)

