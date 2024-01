Stephen Curry avoue que les Warriors ont besoin de changement

Les Golden State Warriors sont en chute libre. Ils viennent de prendre deux claques à domicile coup sur coup. D’abord contre les Toronto Raptors puis contre les New Orleans Pelicans (105-141) la nuit dernière, et à chaque fois sans jamais mener au score. De quoi pousser à bout les supporters de la franchise, qui n’ont pas hésiter à siffler et à huer leurs joueurs favoris mercredi soir. Stephen Curry semble lui aussi à bout et conçoit pour la première fois que du changement est nécessaire.

« C’est évident que si rien ne change ce serait la définition de la folie, non ? Continuer à faire tout pareil en espérant des résultats différents. On est arrivé au point où l’on essaye de trouver le changement spécifique qui peut nous aider. On en parle dans le vestiaire, lors des sessions vidéos, entre les matches. Mais l’équipe continue d’aller dans la direction opposée. Je ne sais pas quoi dire. Nous n’avons pas l’habitude qu’il y ait cette vibe autour de l’équipe. Ça craint. »

Steve Kerr a tenté des dizaines de lineups différents. Sans succès. Les derniers mots de la déclaration de Stephen Curry laisse penser que lui aussi admet ce que de nombreux observateurs répètent : il faut un transfert. Peut-être même plusieurs. Mais alors de qui ? L’un des historiques comme Klay Thompson ou Draymond Green ? Peu probable, sauf très belle offre.

Il est peu probable que les Warriors tentent une reconstruction totale alors que Curry est encore en place. Par contre, autour, personne n’est intouchable. Ni les vétérans – qu’il s’agisse du contrat de Chris Paul, de Kevon Looney ou d’Andrew Wiggins – ni les jeunes prometteurs, à savoir les Jonathan Kuminga et consorts. La franchise californienne a besoin de se relancer, d’assainir l’atmosphère autour de son groupe et de trouver les bons compléments pour une superstar qui reste l’une des plus fortes au monde.

