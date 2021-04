Encore un exploit inédit pour Stephen Curry

Stephen Curry est en feu en ce moment. 7 matches de suite à plus de 30 points dont un carton monumental, une pointe à 53 unités la nuit dernière. Une performance historique sur de nombreux aspects. Déjà parce qu'elle permet au double MVP de devenir le meilleur marqueur de l'Histoire des Golden State Warriors. Devant le légendaire Wilt Chamberlain tout de même.

CQFR : Curry détrône Chamberlain, Embiid écrase Dallas

Mais ce n'est pas tout. Cette sortie à 53 pions est déjà la troisième à 50 ou plus pour Stephen Curry cette saison. Et ça, pour un joueur de 32 ans (il vient de fêter ses 33), c'est une grande première. D'ailleurs, ça tend à montrer que le meneur peut avoir une fin de carrière encore très fournie. Avec son profil, avec ses qualités, il est susceptible de briller pendant encore des années. Et donc de battre de nombreux records.

Hell of a Steph Curry historical tidbit on the ESPN telecast just now: Curry is now one of four players who have had multiple seasons with three or more 50-plus point games since the 1976 merger. The others are pretty good, too: MJ, Kobe, and Harden.

— Sam Amick (@sam_amick) April 13, 2021