Comment une erreur de Stephen Curry a fait perdre les Warriors

La défaite des Golden State Warriors – la deuxième de suite – contre les Denver Nuggets (116-117) hier soir ne se résume évidemment pas à une seule action. Les joueurs de Steve Kerr tenaient le match en main et ils l’ont laissé filer dans les dernières minutes. Avec un buzzer beater de Monte Morris sur la tête de Stephen Curry pour conclure le comeback de la franchise du Colorado au buzzer.

MONTE MORRIS WINS IT FOR DENVER AT THE BUZZER 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/NHTxpZWeEI

— NBA TV (@NBATV) February 17, 2022