Stephen Curry : Pas de record mais ce n’est que partie remise

Stephen Curry s'était lancé un sacré défi. Celui de battre le record de paniers à trois-points inscrits en carrière par Ray Allen devant le public du Chase Center de San Francisco. Il devait donc en mettre 16 contre les Portland trail Blazers mercredi soir. Pourquoi ? Parce que dans le cas contraire, il serait bien plus probable que le record tombe à l'extérieur, étant donné que les Golden State Warriors vont s'engager dans un court road trip par la suite. 16 sur un match, c'est du jamais vu. Mais s'il y a bien un homme qui peut le faire, c'est lui.

Il n'y est pas parvenu. Le meneur fantasque a pourtant essayé. On sentait sa volonté de prendre feu en se chauffant derrière l'arc. Mais il a raté ses 4 premières tentatives de la partie pour finalement terminer à 6 sur 17 à trois-points. Presque un soir sans pour un tel pyromane.

10 to go... #CurryWatch@StephenCurry30 hits 6 3PM in the @warriors win to bring him within 10 triples of setting a new NBA record! pic.twitter.com/IrrLUEDsRn

— NBA (@NBA) December 9, 2021