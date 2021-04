Encore un nouveau record à trois-points pour Stephen Curry

Mais comment défendre sur Stephen Curry quand il rentre des paniers comme ça.

Comment faire ? Comment arrêter l’un des meilleurs meneurs de l’Histoire, et sans aucun doute le shooteur le plus adroit et le plus prolifique de tous les temps, quand il est dans la forme de sa vie ? Stephen Curry n’a peut-être jamais été aussi fort. Et sur le terrain, ça donne des prestations exceptionnelles qui s’enchaînent les unes après les autres. Surtout en avril.

Le double-MVP est lancé sur une série assez dingue de matches plus épatants les uns que les autres. Hier soir, il a encore marqué 37 points, pour une victoire contre les Sacramento Kings (117-113). Avec 7 paniers primés au compteur. 7 de plus ! Il a déjà planté 85 tirs à trois-points depuis le début du mois. C’est un nouveau record en NBA. Il efface ainsi James Harden des tablettes. L’arrière des Brooklyn Nets s’était arrêté à 82 en novembre 2019, quand il portait encore les couleurs des Houston Rockets.

Steph Curry (37 PTS) knocks down 7 threes to bring his April total to 85.. the most threes made over a calendar month in @NBAHistory!@StephenCurry30 x #DubNation pic.twitter.com/dsgIBtBtWv — NBA (@NBA) April 26, 2021

Stephen Curry tourne à 38,1 points, 53% de réussite aux tirs et 47% à trois-points sur les 13 rencontres qu’il a disputées en avril. Un coup de chaud prolongé qui lui a permis de prendre la tête du classement des meilleurs marqueurs, juste devant Bradley Beal. Surtout, ses performances ont ramené les Golden State Warriors à hauteur des San Antonio Spurs ou des Memphis Grizzlies à l’Ouest.

Les Californiens sont toujours dixièmes à l’Ouest mais ils sont désormais quasiment assurés de jouer le play in et peuvent encore espérer remonter au classement.

Stephen Curry donne son point de vue dans la course au MVP