Stephen Curry, une série record illustrée avec tout un tas de stats dingues

On va finir par croire que Steve Kerr a raison : Stephen Curry n’a jamais été aussi fort. Le meneur des Golden State Warriors est absolument impérial en ce moment, avec des performances exceptionnelles qui s’enchaînent. Encore 49 points hier soir. Son onzième match de suite à 30 points ou plus. Même Kobe Bryant et Michael Jordan, deux des meilleurs joueurs de tous les temps et deux des attaquants les plus prolifiques de l’Histoire, si ce n’est les deux plus forts, n’ont pas fait aussi bien au même âge (33 ans).

Mais ce n’est pas le seul record battu par le « chef » hier soir. En réalité, sa série stratosphérique l’a propulsé dans une catégorie vraiment unique. Il s’agissait par exemple de son 21ème match avec au moins 10 paniers à trois-points inscrits. Et ça, c’est absolument dantesque. Pour remettre ça dans le contexte, notons que 21 sorties avec 10 tirs primés en carrière, c’est autant que TOUT le reste de la ligue combiné. Damian Lillard, Klay Thompson et compagnie inclus.

Games with 10+ threes in NBA history: 21 — Steph Curry in his career

6 — Steph Curry this season No other player has more than 5 in their career. pic.twitter.com/MeWpIAhe7q — StatMuse (@statmuse) April 20, 2021

Rien que cette saison, Stephen Curry en a claqué 6… alors qu’aucun autre joueur n’a dépassé les 5 sur une carrière entière. C’est tout simplement incroyable. On n’a jamais vu un shooteur aussi adroit et aussi terrifiant derrière l’arc avec un volume aussi élevé. Il plante 5,13 trois-points par match en moyenne. C’est évidemment là aussi un record, qu’il détenait d’ailleurs depuis 2019. Sur les 6 dernières rencontres, il a marqué 50 tirs extérieurs. Vous vous doutez bien que ça n’avait jamais été réalisé auparavant. Quelle machine.

