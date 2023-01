Les Warriors remontent et Stephen Curry revient, Golden State peut viser le top-4

Les Golden State Warriors sont passés de la neuvième à la sixième place de la Conférence Ouest en perdant deux matches de suite. Yep, c’est très bizarre dit comme ça mais c’est tout simplement parce que leurs concurrents directs ont été encore plus mauvais ces derniers temps. Notamment les Los Angeles Clippers et les Phoenix Suns, qui restent sur 6 défaites de suite. Du coup, les champions en titre, qui ont connu une première moitié de saison très délicate, sont plus que jamais en position d’accrocher les playoffs avec même potentiellement l’avantage du terrain. Surtout que leur meilleur joueur, Stephen Curry, va faire son retour.

Le meneur All-Star a raté 11 matches de suite en raison d’une blessure à l’épaule. Il serait de nouveau opérationnel et devrait même rejouer dès mardi. Il a repris les entraînements avec contact, ce qui constituait la dernière étape avant de pouvoir reprendre la compétition avec ses coéquipiers.

Stephen Curry réalisait un début de saison fantastique avec 30 points de moyenne, 50% aux tirs, 43% à trois-points, 6,6 rebonds et 6,8 passes. Il était alors considéré comme un candidat au MVP malgré les difficultés des Warriors. Il pourrait revenir dans la course au trophée en cas de très, très grosse deuxième moitié de saison accompagnée d’une remontée au classement pour Golden State. La franchise californienne peut encore espérer sur le podium de sa Conférence, ou au moins dans le top-4. Elle a gagné 6 des 11 matches joués sans Curry, notamment grâce à de très bons Jordan Poole et Klay Thompson.

Les Warriors vont récupérer un vétéran