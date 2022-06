Steve Kerr allume encore les fans des Celtics !

Malgré le sacre des Golden State Warriors, les Californiens ont toujours du mal à digérer le comportement des fans des Boston Celtics. Sur ces Finales NBA, les supporters du TD Garden ont beaucoup fait parler par rapport à des insultes lancées à Draymond Green. Au cours de la série, les Dubs, notamment Steve Kerr, avaient déploré cette situation.

Et même avec du recul, l'entraîneur des Warriors n'accepte pas cette attitude. Pour le technicien californien, le public des Celtics a dépassé les bornes à plusieurs reprises. Notamment par rapport à l'enfant de l'intérieur.

"Je pense qu'ils ont dépassé les bornes. Je suis pour qu'on hue les gars, pour qu'on encourage sa propre équipe. Quand ils ont dit 'F-you Draymond', 20 000 personnes... J'ai pensé à l'enfant de Draymond aussi.

Comme DJ, cinq ans, un enfant adorable, le plus gentil des gamins... Ce petit gars doux et innocent, et il doit rester assis là et regarder son père se faire insulter par 20 000 fans en furie. Les gens n'y pensent pas quand vous regardez de l'extérieur.

Je pense que ça a un peu secoué Draymond parce que c'est assez extrême", a regretté Steve Kerr pour NBC Sports Bay Area.