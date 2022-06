Draymond Green s’amuse à chambrer les Celtics !

Draymond Green l'a reconnu : l'ambiance très hostile du TD Garden l'a tout d'abord surpris. L'intérieur des Golden State Warriors a eu le droit à un traitement de faveur particulier de la part des fans des Boston Celtics lors des Finales NBA.

Chambré, provoqué mais aussi insulté, le joueur de 32 ans n'a pas toujours apprécié ce comportement. Mais avec son caractère, il s'est ensuite amusé de cette atmosphère et a réussi à s'adapter. Puis désormais, le natif de Saginaw peut se faire plaisir à répondre...

Car avec le sacre des siens, Green se trouve, sans surprise, en roue libre. Déjà sur les réseaux sociaux, il a ainsi balancé plusieurs piques : se moquant de la célèbre phase de Jaylen Brown - The Energy Shifted -, répondant au t-shirt provocateur d'un fan, expliquant qu'il s'était habillé en noir pour les funérailles des Celtics, ou en chambrant le public du TD.

The Energy Shifted 4X — Green (@Money23Green) June 17, 2022

Hold dat L sucka https://t.co/Hi3AytfZSk — Green (@Money23Green) June 17, 2022

It was for a funeral https://t.co/AhcKS3ZnrN — Green (@Money23Green) June 17, 2022

Yeah they should’ve ignored me today. Can’t give me the same look. 🤷🏿‍♂️ https://t.co/FzDielT3Os — Green (@Money23Green) June 17, 2022

Et comme sur le terrain, l'intérieur sait se montrer inspiré. Ainsi, pour faire son retour à San Francisco, il portait un t-shirt reprenant la devise de Boston sur ces Playoffs : "It's all about 18", en référence au possible 18ème sacre dans l'histoire des Celtics.

A la place de cette très attendue 18ème bannière, voici le message : "Warriors. Nope !!! Peut-être en 2023". Et Draymond Green n'a probablement pas fini son show...

Let’s do a Draymond Green fit check 😂 pic.twitter.com/QZU1ZE6eRx — Jason Dumas (@JDumasReports) June 17, 2022

