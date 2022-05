Le bilan impressionnant de Steve Kerr en playoffs

Nommé sur le banc des Golden State Warriors en 2015, Steve Kerr a fortement contribué à la métamorphose de cette équipe, et a donc en partie mené une révolution en NBA. Il a certes profité du travail de son prédécesseur Mark Jackson mais le coach a fait basculer Stephen Curry et ses coéquipiers dans une autre dimension en apportant un œil beaucoup plus moderne à ce groupe.

Les résultats sont connus de tous : des sacres en 2015, 2017 et 2018 ainsi que deux finales perdues en 2016 et 2019. Trois ans après, les Warriors sont de retour parmi les favoris. C’est l’occasion de se pencher très brièvement, en une statistique, sur le bilan de l’entraîneur en playoffs avec Golden State : 19 séries gagnées, seulement 2 perdues.

Assez impressionnant. Steve Kerr sait maximiser les chances de victoire de son équipe, en s’adaptant notamment à ses adversaires série après série. Curry, Klay Thompson et Draymond Green sont évidemment les premiers facteurs de ces victoires mais du crédit doit aussi être attribué au coach et à son staff, parmi les meilleurs de toute la NBA.

