Steve Kerr, un coup de gueule XXL face aux fuites

Les Golden State Warriors ont connu des derniers jours agités. Et l'entraîneur Steve Kerr n'a vraiment pas apprécié. Tout d'abord, l'affaire du coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole a fuité dans les médias.

Et surtout, une vidéo de ce dérapage a carrément été diffusée par TMZ. En interne, la franchise californienne se montre furieuse de telles fuites. Et il y actuellement une vraie procédure afin de trouver le ou les responsable(s).

En conférence de presse, le coach des Dubs n'a pas caché son agacement avec une colère froide.

"En 32 ans, j'ai probablement vu plus de 20 bagarres à l'entraînement. Cela ne devrait pas sortir des murs de notre centre d'entraînement. Et c'est le cas. Il s'agit d'un problème. Nous devons nous améliorer en tant qu'organisation.

Je suis dans cette Ligue depuis plus de 30 ans, j'ai vu toutes sortes de choses folles. Lorsque les choses restent en interne, il est presque facile de les gérer. C'est tellement plus propre et plus facile. Vous pouvez aller de l'avant.

Dès que les choses sont divulguées, l'enfer se déchaîne et cela affecte chaque joueur, chaque entraîneur, mais surtout les joueurs. À cause de cela, parce que tout est sorti, les joueurs doivent maintenant faire face à toutes ces choses.

Nous devons répondre à toutes ces questions et cela nous met dans une situation très difficile. Ce n'est pas la première fois et on doit faire le ménage", a ainsi prévenu Steve Kerr.