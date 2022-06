Steve Kerr prévient ses joueurs : “Nous allons finir ça à Boston !”

Les Golden State Warriors n'ont pas l'intention de revenir à San Francisco pour disputer un Game 7. Mais plutôt pour effectuer une grande parade après une victoire en Finales NBA contre les Boston Celtics (3-2). Et l'entraîneur des Dubs Steve Kerr a déjà fait passer ce message à son groupe.

Dans la foulée du succès de son équipe lors du Game 5, le coach des Warriors a poussé son groupe à terminer le travail au TD Garden. Une manière de lancer les hostilités pour le Game 6 avec un discours filmé par les caméras d'ESPN.

"Un travail incroyable ! Je pourrais littéralement faire le tour auprès de chacun d'entre vous et vous dire à quel point vous avez été incroyables. Un effort total de l'équipe, surtout quand ils sont venus nous secouer.

Maintenant, nous devons l'avoir à Boston ! Nous allons finir ça à Boston, d'accord ? Les propos de Steph hier restent valables demain. On se repose, on prend l'avion et ensuite on le fait. Il faut faire la maximum au niveau des traitements, de la récupération, de la nourriture.

Tout. Et une concentration maximum", a ainsi réclamé Steve Kerr.