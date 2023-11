[ITW] Steve Kerr : « Le In-Season Tournament sera très compétitif »

Avant le lancement du « In-Season Tournament », nouveau format instauré par la NBA, Steve Kerr partage ses réflexions sur ce tournoi et la manière dont son équipe, les Golden State Warriors, l'aborde.

Ce vendredi marque l’inauguration du « In-Season Tournament », nouvelle compétition de la NBA directement intégrée à la saison régulière et s’achevant par un Final Four à Las Vegas, du 7 au 9 décembre. Les Warriors seront parmi les premiers à expérimenter cette formule, inspirée par les coupes du sport européen, lors de leur match face au Thunder. Steve Kerr, entraîneur de Golden State, a répondu aux questions la presse internationale au sujet du format et des enjeux du tournoi.

S’il n’aborde pas ce rendez-vous « comme les Finales NBA », le coach assure prendre cette nouvelle formule au sérieux et viser la victoire.

Comment abordez-vous cette première édition du tournoi ?

Steve Kerr : Ce sera notre première participation au tournoi et nous avons hâte. Nous pensons que c’est un excellent concept. La ligue introduit quelque chose de vraiment unique, avec une atmosphère et des parquets différents, et ils méritent du crédit pour cela. Le play-in tournament a connu un grand succès ces dernières années, c’est important de rester innovant. Je crois que les joueurs l’apprécieront et je sais que les entraîneurs sont enthousiastes. Alors, nous ne l’aborderons pas comme les Finales NBA. Par exemple, je ne ferai pas jouer Stephen Curry pendant 45 minutes, car nous devons prendre en compte la santé à long terme de notre équipe. Mais nous voulons gagner.

Que pensez-vous du format de la compétition ?

Steve Kerr : Je pense que c’est une excellente idée. Je suis un fan de football, je suis la Premier League et la Ligue des Champions. C’est une bonne chose que la NBA s’inspire du foot. Le format a du sens et c’est une excellente manière d’élever le niveau de la compétition. Nous devons l’essayer et voir comment ça se passe. Comme pour tout, nous apprendrons beaucoup de la première année.

Votre équipe a un grand palmarès et de grands objectifs, qui vont au-delà de ce nouveau tournoi. Comment comptez-vous motiver vos joueurs pour ces matches ?

Steve Kerr : Je ne crois pas avoir besoin de motiver nos joueurs. Ils se motivent d’eux-mêmes, c’est ainsi qu’ils sont arrivés en NBA en premier lieu. Si vous mettez un prix devant les joueurs NBA (500 000 $ pour les joueurs gagnants et des récompenses intermédiaires, ndlr), ils vont se battre. C’est dans leur nature. Donc, nos joueurs sont excités, et je n’ai pas particulièrement besoin de les motiver.

« Nous avons trop de matches à l'heure actuelle. Je crois fermement que la saison devrait être plus courte. »

Pensez-vous que ce tournoi ajoute de la fatigue à votre équipe ?

Steve Kerr : Non, je ne le pense pas. Comme je l’ai mentionné, nous prenons cela très au sérieux. Cependant, nous ne ferons pas jouer nos joueurs pendant 45 minutes. Nous gardons toujours en tête l’objectif final (le titre). Ces matches seront très compétitifs, mais nos joueurs sont habitués à beaucoup jouer et sont en pleine forme. Je ne suis pas du tout préoccupé par la fatigue.

À ce sujet, le load management est un thème central cette saison et la question du nombre de matches revient sur la table. Pensez-vous que la NBA devrait maintenir ses 82 matches ?

Steve Kerr : Je crois fermement que la saison devrait être plus courte. Réduire le nombre de matches à 72 serait excellent pour la NBA. Nous avons besoin de plus de repos, car nous avons trop de matches à l’heure actuelle. Nous pourrions avoir un meilleur produit et une meilleure ligue si nous réduisions le calendrier.

