Steve Kerr relativise l’échec de Team USA : « Nous ne sommes plus en 1992 »

Battus par les Allemands, les États-Unis ne peuvent plus prétendre qu’à la médaille de bronze, au mieux. Une déception pour l’équipe la plus médaillée de l’histoire de la Coupe du monde (12) et, à égalité avec la Yougoslavie, la plus titrée avec 5 médailles d’or. Steve Kerr, le sélectionneur de Team USA, tente de relativiser cet échec et reconnaît que le basket mondial a beaucoup évolué.

« Ces matchs sont difficiles. Nous ne sommes plus en 1992 », a lancé le coach, faisant référence à la « Dream Team » et aux Jeux olympiques de Barcelone. Les États-Unis avaient alors roulé sur la compétition avec une équipe de légendes, parmi lesquelles Michael Jordan, Larry Bird et Magic Johnson. La question se pose de savoir si, en comparant son groupe à celui de 1992, Steve Kerr n’est pas en train d’envoyer une pique à son effectif, jugé faible avant le début du Mondial.

Steve Kerr : « Ces matchs sont difficiles. Nous ne sommes plus en 1992. Les joueurs et les équipes sont devenus meilleurs partout dans le monde. Ce n'est pas facile de remporter un match de Coupe du monde ou aux Jeux olympiques. »pic.twitter.com/xy1bhO2yAr — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) September 8, 2023

L’Allemagne réalise l’exploit et élimine Team USA

« Le jeu s’est mondialisé », a-t-il rappelé. « Les joueurs et les équipes sont devenus meilleurs partout dans le monde. Gagner un match en Coupe du monde ou aux Jeux olympiques n’est pas facile. »

Dans les faits, Steve Kerr n’a pas tort. Les athlètes non américains prennent progressivement dans le monde du basket. La NBA, dont les cinq derniers MVP sont nés en dehors des États-Unis, en est la preuve. L’hégémonie américaine s’effrite. Un constat particulièrement marqué en FIBA, les compétitions internationales intéressant de moins en moins les meilleurs joueurs de la planète.

Le pivot américain : une espèce en voie d’extinction