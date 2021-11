« Steve Kerr, une vie », histoire essentielle d’un homme-clé de la NBA moderne

Personne ne peut autant se targuer de faire le pont entre les deux dernières ères de la NBA que Steve Kerr. Le coach des Golden State Warriors a vécu l'un des Three Peats des Bulls de Michael Jordan, a participé à la dynastie des San Antonio Spurs, puis été l'un des artisans majeurs des trois titres en quatre ans des Golden State Warriors. On pensait à peu près tout connaître de l'ancien sérial shooteur, homme affable, intelligent et intéressant, en même temps qu'un compétiteur forcené et prêt à physiquement repousser ses limites pour être au chevet de son équipe.

Sauf qu'il y a évidemment bien plus que ce que l'on voit en surface depuis toutes ces années. Et même bien plus que ce que l'on savait de sa jeunesse compliquée et marquée par le drame de la mort de son père, assassiné au Liban, où il était professeur à l'université de Beyrouth.

La biographie réalisée par Scott Howard-Cooper, plume bien connu du paysage basket américain, revient en profondeur sur la manière dont ces événements ont construit Steve Kerr, en même temps que son parcours d'underdog obligé de se mettre en évidence autrement pour être un parfait soldat au milieu de légendes de son sport, côtoyées au cours de cette incroyable carrière.

Steve Kerr a demandé à KD de faire comme LeBron, ça n'a pas marché

On ne saurait trop vous recommander cet ouvrage, traduit en français par Olivier Bougard et publié par les éditions Amphora, qui vient parfaitement compléter d'autres écrits autour des mythiques Bulls ou, plus récemment, des Golden State Warriors époque Curry-KD. Ce qui est le plus intéressant, au-delà du côté biographique, passionnant, surtout si l'on ne connaissait pas de base l'histoire de Steve Kerr, c'est aussi la manière dont il s'est forgé une personnalité pour coacher, grâce à un personnage comme Gregg Popovich notamment.

C'est aussi cet humour parfois cinglant que l'on retrouve à l'occasion lors de ses prises de parole publiques, mais qui est aussi relaté ici par le biais d'anecdotes, comme ses trajets en Uber avec des chauffeurs qui ne le reconnaissent pas et auprès desquels il s'amuse à traiter son remplaçant provisoire, Luke Walton, de connard. Ou même jusqu'à son passage devant le juge lors d'une audience, 10 ans après la mort de son père, où lorsque sa profession lui est demandée, il répond dans un sourire : "joueur de basketball vieillissant".

Kerr est un personnage unique et essentiel de la NBA à travers quatre décennies. Ce livre vous en convaincra et fait partie des achats obligatoires pour votre bibliothèque avant la fin de l'année.

