Steve Nash avait-il seulement une chance de réussir à Brooklyn ? Steve Kerr pense que non, à cause de l'environnement dans lequel il a évolué.

Steve Nash n'est plus le head coach des Brooklyn Nets et c'est probablement un soulagement pour lui après plus de deux ans de galères et d'impondérables sportifs et extrasportifs. On peut évidemment se demander si quelqu'un d'autre aurait pu mieux gérer la situation à Brooklyn, entre les bizarreries de Kyrie Irving, le manque d'affinités avec James Harden, la volonté de Kevin Durant de prendre ses jambes à son cou ou les difficultés autour de Ben Simmons...

Steve Kerr est persuadé que les dés étaient pipés dans tous les cas. Le coach des Golden State Warriors connaît très bien Nash pour avoir été son GM et président à Phoenix, puis l'avoir employé comme conseiller dans la Bay Area. Pour lui, ce poste sur le banc des Nets était une mission trop dure pour absolument n'importe quel coach.

"Steve Nash est un bon ami et je me sens mal pour lui. Il a tout ce qu'il faut pour être un coach brillant. Tout ça nous rappelle que nous sommes à la merci des joueurs, du front office et des propriétaires. Il nous fait une vraiment situation solide pour réussir. Erik Spoelstra et moi-même avons de la chance parce que c'est ce que l'on a dans nos équipes respectives. Mais si on avait mis l'un de nous deux dans la même situation que Steve, on n'aurait pas fait mieux. C'est la vérité. S'il le décide, il pourra rester dans ce milieu et y exceller. Il lui faut juste un environnement plus stable".

On suppose qu'il s'agit d'une critique globale de tout ce qui s'est passé chez les Nets depuis le jour où ils ont décidé d'associer Kevin Durant et Kyrie Irving. Il y a probablement une part de vérité dans ce que dit Kerr. Il y avait bien trop de paramètres à gérer en dehors du terrain pour réussir cette mission. Malgré cela, même lors des périodes d'accalmie, le double MVP n'est pas vraiment parvenu à imposer sa patte et sa vision.

