Steven Adams va manquer toute la saison, terrible pour Memphis

Moins attendus que la saison passée, les Memphis Grizzlies espèrent surprendre leur monde en 2024, et ce malgré la suspension de Ja Morant pour les 25 premiers matches. La franchise mise sur son recrutement, son noyau dur déjà en place mais aussi sur les retours de blessure. Notamment ceux de Brandon Clarke (toujours incertain après une déchirure du tendon d’Achille) et Steven Adams. Les deux intérieurs ont particulièrement manqué en playoffs l’an passé. En revanche, pour le pivot néo-zélandais, il va falloir encore attendre. Attendre longtemps même. La nouvelle est tombée dimanche soir : toujours handicapé par son genou, il devra se faire opérer et manquer donc l’intégralité de l’exercice à venir.

Un sort terrible pour le joueur de 30 ans. Ce dernier était absent des parquets depuis fin janvier, justement en raison d’un problème au niveau des ligaments du genou. Il a essayé de guérir pendant plusieurs mois sans passer par la case opération mais ça n’a rien donné. C’est maintenant un long processus de rééducation qui l’attend.

Les Grizzlies ont d’autres atouts dans la raquette, comme Jaren Jackson Jr ou Santi Aldama. Mais Steven Adams est un joueur particulier dont l’impact dépasse le cadre du parquet. Son forfait est un gros coup dur pour la franchise du Tennessee à deux jours du coup d’envoi de la saison.

