Sue Bird dit stop, une légende du basket US va quitter la scène

Lorsque l'on a décidé de faire un portrait de Sue Bird dans le Mook REVERSE #10 sur les playmakers, on savait que la possibilité qu'elle annonce sa retraite après l'envoi des fichiers à l'imprimeur existait. Ça n'a pas raté. La légendaire meneuse du Seattle Storm a choisi la veille de son déplacement à New York, à quelques kilomètres de là où elle a grandi, pour convoquer la presse et faire part de son choix.

On vous rassure, l'article et l'histoire de Sue Bird valent quand même le coup.

Bird, 41 ans, reste l'une des meilleures meneuses de la ligue, mais la sensation de ne plus pouvoir être la meilleure version d'elle-même l'a poussée à ranger les sneakers. Forcément très émue lors de son passage devant les médias, Bird a indiqué qu'elle aurait souhaité éviter une tournée d'adieu larmoyante, tout en étant consciente que toutes les franchises de la ligue et leurs fans souhaitaient lui rendre hommage.

Quand Sue Bird faisait croire que Larry Bird était son oncle

C'est un véritable monument du basket américain qui va dire stop. La n°1 de la Draft 2002 est quadruple championne WNBA, quintuple championne olympique et 12 fois All-Star. Après 10 matches disputés cette saison, Bird tourne à 7.8 points et 6.6 passes de moyenne, au sein d'une équipe du Storm qui espère glaner un nouveau titre en fin de saison.

On attend maintenant de connaître la réaction - et peut-être la décision - de sa grande amie Diana Taurasi, 40 ans depuis quelques jours et toujours en action avec le Phoenix Mercury cette saison.

