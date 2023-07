Summer League : Trop facile pour Murray, Holmgren en double-double

Le carton : Keegan Murray

Dès son premier match estival bouclé avec 29 points au compteur, on trouvait injuste pour ses adversaires que Keegan Murray participe à la Summer League après avoir fait ses preuves en playoffs. Le sophomore des Sacramento Kings est là pour apprendre à dominer et prendre les rencontres à son compte. Mission réussie. Il a frappé encore plus fort lors de sa seconde sortie : 41 points à 11 sur 20 aux tirs. Le tout dans sa salle, à Sacramento. Les Kings en ont profité pour battre le Heat, où le rookie Jaime Jaquez Jr s'est montré beaucoup plus discret (4 points à 1 sur 6).

Keegan Murray scores 41 points in the @SacramentoKings California Classic win! pic.twitter.com/RYx2r4eRPb — NBA (@NBA) July 6, 2023

Les Français : Ousmane Dieng se reprend

Catastrophique en termes d'adresse en ouverture de la Summer League, Ousmane Dieng a inscrit 13 points à 5 sur 10 la nuit dernière. Adversaire du soir, Joel Ayayi n'a joué que 11 minutes pour Memphis (1 point). Sidy Cissoko a été très discret en attaque : 1 point à 0 sur 4 aux tirs. Il a capté 3 rebonds en 23 minutes.

Le match : Memphis bat OKC, double-double pour Chet Holmgren

Chet Holmgren a eu du mal à dominer en attaque (10 points à 3 sur 8) et il a perdu des ballons (6) mais il a imposé sa présence en défense (11 rebonds) en claquant notamment un block sur une tentative à trois-points adverse. Sur la même possession, il a contesté un tir près du cercle avant de capter le rebond. Le pivot aura probablement un impact défensif dès sa première saison dans la ligue. Son coéquipier Tre Mann a mis 28 points mais le Oklahoma City Thunder a perdu contre les Memphis Grizzlies de Jake LaRavia (25 points).

La stat : 8

Comme le nombre de fautes commises en seulement 28 minutes par Brandon Miller. Il en avait déjà compilé 5 en moins de 15 minutes lors de son entrée en matière contre les San Antonio Spurs. Le deuxième choix de la draft peine à défendre sans être rattrapé par la patrouille et ça pose évidemment problème sachant que l'opposition sera beaucoup plus forte dans quelques mois. Même si, les règles de la Summer League, un joueur n'est exclu qu'à partir de sa dixième faute, ce qui peut aussi le pousser à faire faute un peu plus souvent. Il a fini la partie avec 4 petits points, 7 passes et 4 TO. Les Charlotte Hornets ont encore perdu, cette fois contre les Golden State Warriors d'un très bon Brandin Podziemski (17 points, 5 steals).

Le duo : Julian Champagnie et Malaki Branham

60 points à eux deux : 28 pour Julian Champagnie, déjà auteur de 30 points lors de son premier match de l'été, et 32 pour Malaki Branham. Dans leur sillage, les San Antonio Spurs ont battu les Los Angeles Lakers malgré 20 points du rookie Jalen Hood-Schifino.