Les résultats de la nuit en Summer League NBA

Thunder @ Wizards : 89-105

Clippers @ Sixers : 102-91

Celtics @ Knicks : 89-97

Mavs @ Pelicans : 112-91

Heat @ Nuggets : 81-112

Spurs @ Pistons : 73-79

Jazz @ Suns : 97-93

Grizzlies @ Lakers : 100-69

- Bilal Coulibaly continue de régaler ! Le Français s'est à nouveau fait remarquer en Summer League avec Washington et s'est encore mis les observateurs dans la poche. Les Wizards se sont imposés face au Thunder d'Ousmane Dieng (17 points, 5 rebonds, 5 passes) et la copie rendue par l'ancien ailier des Mets est clairement enthousiasmante. Après une première période discrète offensivement, Coulibaly a pris les choses en main pour inscrire 16 de ses 19 points après le repos. Celui qui n'a pas encore fêté ses 19 ans a montré des aptitudes athlétiques et défensives très au-dessus du niveau de cette Summer League, comme à chacune de ses sorties. Et comme l'attaque est de plus en plus intéressante, on comprend que les Wizards croient beaucoup en lui.

Sa copie finale : 19 points, 4 rebonds, 4 contres, 3 passes à 50%.

Bilal Coulibaly showed major flashes for the Wizards today: 19 points (16 in 2nd half)

4 rebounds

4 blocks

3 assists Already good on defense with blossoming offense. Coulibaly doesn’t even turn 19 until later this month. pic.twitter.com/ExEsxyoL4J — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) July 14, 2023

Chet Holmgren n'a pas participé à ce match après avoir été impressionnant depuis le début de la Summer League.

- Sidy Cissoko (6 points, 5 rebonds, 2 passes) et Malcolm Cazalon (16 pts, 4 rbds) étaient titulaires pour leur équipe respective lors du San Antonio-Detroit du jour remporté par les Pistons. L'homme du match est en revanche Ausar Thompson, qui multiplie lui aussi les performances complètes et prometteuses. L'ailier drafté en 5e position le mois dernier a fini en double-double (18 pts, 14 rbds) avec encore quelques séquences impressionnantes.

Sidy Cissoko a impressionné son monde en Summer League

- Ismaël Kamagate était titulaire avec Denver lors de la large victoire des Nuggets contre Miami. Le pivot français, qui portera les couleurs de Milan la saison prochaine, a joué 16 minutes pour 6 points, 7 rebonds et 2 contres.

- Les Kobe sont chauds en ce moment en Summer League ! Après le game winner de Kobe Bufkin avec Atlanta hier, c'est Kobe Brown, le rookie des Los Angeles Clippers (30e pick). L'ailier passé par l'université de Missouri a claqué un énorme match lors de la victoire contre les Sixers, avec 35 points, 8 rebonds et 4 interceptions avec 7 paniers à 3 points.