Devin Booker, un beau geste envers le fan des Suns qui a boxé ceux des Nuggets

Attention, ce n’est pas vraiment une apologie de la bagarre. Mais en faisant parler ses poings et en exprimant de manière significative sa passion pour les Phoenix Suns, Nick McKellar a suscité l’intérêt de Devin Booker. L’individu en question s’était illustré dans les tribunes du Pepsi Center lors du Game 3 des demi-finales de Conférence. Entouré de fans des Denver Nuggets, il avait fini par se battre avec deux d’entre eux.

Ou plutôt, il s’était défendu après avoir été attaqué en traître. McKellar avait répliqué en envoyant plusieurs droites pour remporter le fight avant que d’autres spectateurs interviennent pour calmer les esprits. La scène a été filmée avec des téléphones portables – quelle surprise. Et à la fin de la vidéo, on peut y voir le fan de Phoenix crier « Suns in 4. »

Devenues virales, les images sont arrivés jusqu’à Devin Booker. La jeune star de la franchise de l’Arizona a voulu se mettre en contact avec McKellar. Pour le récompenser. Ses agents l’ont retrouvé et le fan a donc reçu un maillot dédicacé ainsi que des places pour l’un des matches des finales de Conférence.

Nick McKellar a expliqué qu’il n’avait pas cherché la bagarre et qu’il avait chambré amicalement des supporters des Nuggets autour de lui pendant tout le match. Jusqu’à ce que deux autres viennent l’agresser. Une version corroborée par les témoins de la scène. Même sur la vidéo, on peut voir des fans de Denver expliquer à la police que ce n’était pas lui le fautif.

