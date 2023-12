Suspendu au moins 3 semaines, Draymond Green va consulter

On ne reverra pas Draymond Green sur un terrain avant l'année prochaine.

On se disait ce lundi matin dans le CQFR que la situation autour de Draymond Green n'était pas très claire. Difficile de savoir combien de temps l'intérieur des Warriors serait mis à l'écart, ou même les tâches qu'il devra accomplir pour être réhabilité. Des nouvelles à ce sujet ont été relayées par Shams Charania de The Athletic quelques heures plus tard.

Green sera suspendu au moins trois semaines, une durée pendant laquelle il a donné son accord pour "consulter quelqu'un et travailler avec les Warriors et la NBA" afin de "compléter le processus permettant son retour à plein temps dans l'équipe". On ne sait pas de quel type de consultation il s'agit, puisque les sources de Charania ont demandé que l'intimité de Draymond Green soit respectée.

On ne verra donc plus Draymond Green sur un terrain en 2023, mais il semble manifester l'envie de reconnaître que son comportement dépassait les bornes, ce qui est déjà un premier pas intéressant. Jusqu'ici, le quadruple champion NBA avait surtout fait valoir son "droit à être lui-même", ou expliqué que son geste sur Jusuf Nurkic était involontaire.

