Taclé par Vincent Collet, Elie Okobo a eu un sursaut d’orgueil

"Sylvain, détends-toi. N’écoute pas Élie. Élie, il ne veut pas jouer, mais ne fais pas comme lui s’il te plaît, d’accord ? Sois à fond". Voir Vincent Collet cibler un joueur pendant un temps mort est assez rare. On a craint pendant un temps que ce tacle clair et sans équivoque sur Elie Okobo à +8 pour le Liban mardi midi ne soit le signe que quelque chose était vraiment cassé entre le joueur de l'AS Monaco et le sélectionneur. Ou même que cette scène (voir ci-dessous) ne soit symptomatique de problèmes relationnels plus globaux dans le groupe.

Vincent Collet : « N’écoute pas Élie (Okobo). Il ne veut pas jouer, mais ne fais pas comme lui s’il te plaît » 🇫🇷 🎥 @beinsports_FR pic.twitter.com/jeGPbfwyWP — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) August 29, 2023

Collet n'ignorait évidemment pas la présence d'une caméra à un mètre de lui. Une sorte de quitte ou double qui pouvait soit plomber le moral d'Elie Okobo, soit le pousser à une réaction d'orgueil. Finalement, le pari a été payant et tout est bien qui finit... pas trop mal.

Okobo, bien plus tranchant en deuxième mi-temps, a été l'un des acteurs principaux du succès tricolore, avec une insouciance et une réussite offensives (12 points, 3 passes, à 4/6) qu'on ne lui connaissait plus. Alors certes, cette victoire est anecdotique et évite juste une humiliation plus cuisante à l'équipe de France, mais voir celui qui a été si bon sur la scène européenne relever le défi imposé par son coach a été plutôt réjouissant.

"Je l’ai dit sur le temps-mort, je l’ai redit à la mi-temps. Je suis content qu’il ait été l’un des artisans de la victoire à la fin et surtout qu’il ait montré un visage beaucoup plus enthousiaste et conquérant en deuxième mi-temps. Pour moi c’est très différent entre ce match et le reste de la compétition. Là c’était son comportement qui ne me satisfaisait pas. Les deux premiers matches c’est autre chose, on en reparlera à un autre moment. Aujourd’hui, j’avais envie de le voir comme à la fin (du match)", a expliqué Vincent Collet dans des propos rapportés par BeBasket.

Est-ce que ce sera suffisant pour rester dans le groupe France au sortir de cette Coupe du monde où les Bleus doivent encore disputer des matches de classement ? Difficile à dire. En tout cas, si l'ancien Palois a une chance d'y arriver, c'est en réalisant des fin de matches comme celle-ci et en montrant qu'il est réceptif à la critique et au coaching.

