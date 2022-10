Tari Eason, le steal de la Draft et… outsider pour le Rookie of the Year ?

Les Houston Rockets ont drafté Jabari Smith Jr avec le pick n°3 en juin dernier et les attentes autour de lui sont légitimement grandes. On sait que la pression n'est pas toujours simple à assumer pour les joueurs sélectionnés aussi haut et il arrive parfois que d'autres débutants recrutés par leur équipe se montrent plus à leur avantage dans un premier temps. On ne dit pas que ce sera forcément le cas chez les Rockets cette saison, mais l'hypothèse tient la route. Tari Eason n'a pas encore joué le moindre match officiel en NBA, mais le garçon sent le steal à plein nez.

Retenu avec le 17e pick par Houston - on l'avait de notre côté mis en 12e position, vers Oklahoma City dans notre Mock Draft - Eason a déjà montré lors de la pré-saison que sa vraie place était probablement un peu plus haut... Les trois matches lors desquels Stephen Silas lui a fait goûter au terrain sont assez édifiants. Ce n'est encore une fois que de la préparation, loin de l'intensité d'une partie officielle en NBA, mais tout de même :

21 points, 10 rebonds à 9/13 contre les San Antonio Spurs

24 points, 8 rebonds à 8/15 contre les Toronto Raptors

17 points, 12 rebonds à 8/11 contre le Miami Heat

Top-15 : Quelle franchise possède les meilleurs jeunes joueurs ?

La confirmation n'a pas trop tardé. L'ancien joueur de Louisiana State est un vrai guerrier sur le terrain, avec en plus une palette qui crie modernité. Capable d'être un poste 4 assez traditionnel en même temps qu'un 5 dans du small ball, sa panoplie complète fait de lui une menace offensive de près comme de loin, qui vient compléter un cocktail avec du flair et une agressivité en défense très supérieure à la moyenne. Tari Eason rayonne aussi sur le jeu en transition et n'hésite jamais à claquer des dunks qui vont bien.

Sa capacité à capter des rebonds et être très intense ont évidemment beaucoup plus en interne. A tel point que l'assistant de Silas, John Lucas, qui a quand même vu un paquet de joueurs et de prospects au cours de sa vie, n'a pas hésité à dire de lui qu'il était "un Dennis Rodman meilleur", c'est à dire avec un arsenal offensif plus important. La comparaison est lourde à assumer, mais en même temps extrêmement prometteuse.

"C'est un honneur gigantesque d'être comparé à une légende et un membre du Hall of Fame comme Dennis Rodman. On a tous les deux cette capacité à localiser la balle, à défendre fort et apporter beaucoup d'énergie", a expliqué Eason au sortir du dernier match de pré-saison de son équipe.

Pour les équipes qui ont décidé d'emprunter la voie du tanking ou, comme on dit poliment, de la reconstruction, avoir un talent générationnel dans l'équipe peut aider. Mais par définition, tout le monde n'est pas Luka Doncic. L'autre approche consiste à créer un noyau dur de jeunes joueurs doués, capables de grandir ensemble et de tirer le meilleur les uns des autres. Avec Jalen Green, Jabari Smith et, dans le rôle de dynamo de l'équipe, Tari Eason, il semblerait que les Rockets aient choisi cet intéressant chemin.

Vu le temps de jeu qui lui est promis et l'impact qu'il met à chaque nanoseconde passée sur le parquet, il faut d'ores et déjà considérer Eason comme un candidat à l'une des deux All-Rookie Teams... et peut-être plus si les gros noms de la cuvée ont du retard à l'allumage

Les highlights de Tari Eason contre Toronto