Avec le goût amer de la médaille d'argent des Bleus U19, on a hâte de voir l'équipe de France se relancer dans une compétition. La Coupe du monde 2023 arrive à grands pas (du 25 août au 10 septembre) et on ne va pas se mentir : les Bleus sont obligés d'y partir avec beaucoup d'ambition. D'une part parce que le groupe composé par Vincent Collet est de grande qualité, même sans Victor Wembanyama, mais aussi parce que l'ogre américain n'a pas, sur le papier en tout cas, une équipe invincible.

Steve Kerr a bouclé dimanche son groupe de 12 joueurs et, s'il y a évidemment du joueur NBA très solide, aucune superstar ne sera présente aux Philippines, où Team USA jouera dans le groupe C avec la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie. Comme en 2019, la Fédération n'est pas parvenue à s'assurer la venue de l'un des très grands noms de la ligue, la plupart se réservant pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

On attendait le nom du dernier sélectionné, notamment pour voir si Team USA n'allait pas nous sortir un Kevin Durant de derrière les fagots. Ce sera Josh Hart, le joueur des New York Knicks, qui vient donner un accent encore un peu plus Villanova à ce groupe où figurent déjà ses anciens coéquipiers chez les Wildcats Jalen Brunson et Mikal Bridges.

C'est forcément la jeunesse qui ressort de ce groupe, avec Bobby Portis comme vétéran de l'équipe à... 28 ans. Sous-estimer les Américains serait dangereux, mais on se souvient de 2019 et des difficultés de cette équipe à être performante face à ses rivaux sur la scène internationale lorsqu'aucune vraie star n'est présente.

Il y a évidemment d'autres équipes dont il faudra se méfier, surtout si elles sont renforcées par leurs superstars NBA, comme la Serbie avec Nikola Jokic, la Grèce avec Giannis Antetokounmpo et la Slovénie avec Luka Doncic.

Le groupe de Team USA pour la Coupe du monde 2023

Meneurs : Jalen Brunson, Tyrese Haliburton

Arrières/Ailiers : Anthony Edwards, Josh Hart, Mikal Bridges, Brandon Ingram, Austin Reaves

Postes 4-5 : Jaren Jackson Jr, Paolo Banchero, Cam Johnson, Bobby Portis, Walker Kessler

